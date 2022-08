Nacho Palau no es el único: Mila Ximénez y otros famosos que anunciaron que padecían cáncer de pulmón

Malas noticias para Nacho Palau. Hace tan solo unas horas el ex de Miguel Bosé era el encargado de anunciar a través de sus redes sociales que padece un cáncer de pulmón tras realizarse varias pruebas médicas en las últimas semanas. Una noticia que ha encogido por completo a sus seres queridos, amigos, conocidos y seguidores.

“Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato... Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, ha comenzado diciendo. “No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido en los últimos meses de tantísima gente, y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación”, añade. “Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”, concluye el Nacho Palau más guerrero que hemos visto hasta ahora.

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de cientos de comentarios en cuestión de segundos. Mensajes de cariño y apoyo en uno de los momentos más delicados en la vida del valenciano, casi recién llegado de Honduras.

Mila Ximénez, que también fue concursante de ‘Supervivientes’ en 2016, anunció que padecía este mismo tipo cáncer, de pulmón, en otoño del pasado 2020. Tras una larga e intensa lucha, fue en junio del pasado 2021 cuando saltaba la noticia de su fallecimiento.

Mila Ximénez en una imagen de archivo FOTO: Gtres

María Pineda, la que fuese pareja de Joaquín Cortés, y casualmente también concursante de ‘Superviventes’, perdía la batalla en 2015 en su lucha contra el cáncer de pulmón tras más de seis años de batalla.