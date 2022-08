Harry Styles es coronado: llega el nuevo Rey del Pop

Quién le iba a decir al joven Harry, que en 2010 participaba en la edición británica de «The X Factor», que, en menos de una década, se convertiría en uno de los artistas más relevantes de la industria musical a nivel internacional. Aunque no logró alzarse con la victoria del conocido «talent show», él y sus compañeros de One Direction –Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson–, captaron el interés de Simon Cowell, el magnate que dio forma a otras bandas de éxito, como Little Mix o Fifth Armony, y en cuestión de pocos meses los llevó a lo más alto de su carrera.

Sin embargo, el verdadero despegue de Harry Styles como artista llegó un lustro después, con la «pausa indefinida» de la «boy band». Al contrario de lo que suele ocurrir en estos casos, en los que las carreras en solitario de los integrantes no alcanzan el éxito cosechado en la banda, el cantante británico ha conseguido hacerse un nombre entre los grandes del momento, hasta llegar a convertirse en el nuevo Rey del Pop, con permiso de Michael Jackson. No lo dicen sus seguidores o un puñado de «grupis», sino uno de los medios especializados en música más conocidos y respetados del mundo: la revista «The Rolling Stones».

Con este sobrenombre se refiere la edición británica del magacín a Harry Styles, que protagoniza la portada del número de octubre y noviembre. La publicación se pregunta cómo hace para que todo parezca tan fácil, «cuando, definitivamente, no lo es», y exclama que el joven artista «ha prendido fuego» a la industria de la música. Vanidades aparte, aparecer en la primera página de un medio como «The Rolling Stones», además, bajo este tipo de calificativos, no hace más que confirmar que Styles se ha convertido en «el hombre más deseado del momento».

Harry Styles FOTO: Instagram Instagram

Una vez más, es la misma revista quien se permite bautizarle con este sobrenombre. Lo cierto es que no es la primera vez que el británico aparece en la portada de «The Rolling Stones», sino que ya lo hizo en dos ocasiones anteriores. La primera, con motivo del lanzamiento de su homónimo primer álbum como solista, y, después, por el segundo: «Fine Line». Sin embargo, esta será la primera ocasión en la que el rostro de Styles ocupe la portada de la versión internacional del número de septiembre, que cuenta con más de diez ediciones en diferentes países, incluidos Argentina, Reino Unido, Corea del Sur o India.

El artista se ha abierto en canal y ha protagonizado un amplio reportaje firmado por la periodista Brittany Spanos, en el que profundiza en asuntos complejos como la salud mental y su siempre cuestionada sexualidad. «A veces, la gente dice: ‘’Solo has estado con mujeres públicamente’', y no creo que haya estado públicamente con alguna. Si te toman una foto con alguien, no significa que hayas elegido tener una relación pública o algo así», reflexiona sobre las críticas que lo acusan de apropiarse de la estética «queer» sin, supuestamente, formar parte del colectivo. Además, añade: «Nunca he hablado de mi vida privada, y creo que me ha beneficiado. Siempre va a haber alguna narrativa con su versión, y decidí no perder el tiempo en corregirla».