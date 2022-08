La Reina Doña Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, unas fans más de Harry Styles

La Princesa Leonor y la infanta Sofía son muy fans del artista británico Harry Styles y, como buenas seguidores, no quisieron perderse el pasado concierto del 29 de julio en Madrid. La Reina Doña Letizia acompañó a sus dos hijas a este importante evento para ellas y disfrutaron entre la multitud en pista de las canciones del excomponente de la banda de One Direction. ‘El Español’ ha sido el encargado de confirmar la asistencia de la Reina Doña Letizia, la heredera al trono y su hermana. Lo que ha llamado la atención de todo esto es que, de incógnito, disfrutaron como unas fans más del concierto, rodeadas de más de 15.000 personas más.

“Hacia la mitad del concierto, cuando Harry estaba haciendo una cover de What makes you beautiful, de One Direction, la canción que suena en el vídeo, me fijé en el público y me sorprendió ver a una mujer con mascarilla FFP2 -todo el mundo iba sin mascarilla- y la miré un rato. Me pareció que era Letizia desde el principio, pero dudé porque me parecía raro que estuviera en esa zona del WiZink y no en alguno de los palcos VIP”, afirma uno de los testigos del concierto al medio ‘El Español’. Aunque estaban pasando desapercibidas, lo cierto es que algunos asistentes si se percataron de la presencia de escoltas, también de incógnito, cerca de ellas.

El Rey Felipe IV, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Las tres disfrutaron de un concierto muy agradable y no se fueron hasta el final. “No solo no se fueron antes, sino que se quedaron hasta casi el final del último tema, cuando Harry ya había terminado de cantar y lo único que quedaba de show era que se despidiera del público e hiciera su clásica whale. La whale es, básicamente, llenarse la boca de agua y escupirla hacia arriba, que, aunque contado así suene un poco asqueroso, es como un ritual especial para los fans. Vi cómo las sacaron por una puerta diferente, obviamente, a la que salimos los demás, cinco minutos después”, relata el testigo. Sin duda, vivieron una de las noches más divertidas del verano antes de poner rumbo a sus vacaciones en Mallorca.

Ahora, la Princesa Leonor ya se encuentra en Gales para afrontar el nuevo curso escolar y los Reyes de España están preparando su próxima visita como Jefes de Estado a Alemania y el inminente cumpleaños de la Reina Doña Letizia a mediados de septiembre, que cumple 50 años, una de las citas más esperadas del año.