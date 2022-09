Terelu Campos estalla contra Pipi Estrada: “Aguanté barbaridades”

Las declaraciones de Miriam Sánchez sobre el infierno que vive con Pipi Estrada, no han dejado indiferente a Terelu Campos. El concursante de “Pesadilla en el paraíso” comentó antes de su entrada en el “reality” una bronca que tuvo con su ex pareja en plena calle. Unos ataques de los que Miriam se ha defendido: “No estoy enferma”, señalando que el único problema que tiene ahora mismo es la ansiedad provocado por el colaborador: “Estoy regular, y este señor no me deja levantar cabeza”.

Miriam Sánchez en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Por su parte, Terelu, que fue pareja del colaborador deportivo, y a la vista del testimonio de la ex actriz de cine para adultos, ha desvelado que ella no tiene ninguna relación con Pipi Estrada aunque él haya dicho lo contrarío: “Él ha vendido una buena relación y ha confundido educación con relación. “Jamás en la vida le he contestado a los mensajes incendiarios, cargados de injurias, calumnias de compañeros de este programa. No he borrado ni una y ante eso jamás ha recibido una contestación”, explicaba la presentadora.

Terelu reconoce que en alguna ocasión se ha sentido identificada con Miriam y reconoce que en alguna ocasión ha respondido mensajes por su hija, Alejandra: “Si utilizas a una persona y yo soy madre, soy incapaz y mi educación me impide no tener una buena padre ante una imagen de esa persona. Yo como madre, lo ultimo que yo pondría es a la persona que más me importa en la vida frente a un conflicto, a uno que has generado tú”.

Pipi Estrada en una imagen reciente FOTO: Mediaset

Además, ha confesado que por Estrada pasó por terapia de pareja. Primero ella sola, y luego con él. “No fue a la primera sesión de ir juntos, pero sí a la tercera sesión de ir juntos. Marcela (su terapeuta) me miró y me dijo delante de él: ‘No tiene solución, no vengas más. Soy honesta y no vengas más”.