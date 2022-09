Las primeras imágenes de Nacho Palau tras comenzar con la quimioterapia

Nacho Palau anunciaba a finales de agosto que anunciaba cáncer de pulmón y la noticia conmocionaba a toda la prensa del corazón. Las alarmas sobre el estado de salud del ex de Miguel Bosé saltaban cuando se ausentó en el debate final de ‘Supervivientes’. Tras esto, ingresó en el hospital y, después de realizarse muchas pruebas médicas, finalmente comunicó la peor de las noticias. Al instante, las redes y el mundo del cuore se volcaba de lleno con el exconcursante del reality y le mandaban numerosas muestras de apoyo y de cariño.

Así era el comunicado que publicaba Nacho Palau desde su cuenta de Instagram anunciando su enfermedad: “Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”. Palau comenzó inmediatamente a tratarse con quimioterapia, apoyándose de su nueva pareja, familiares y amigos en este momento tan complicado y delicado para él.

Charo Vega fue la encargada de desvelar en ‘Sálvame’ que ya se encontraba el valenciano tratándose contra el cáncer de pulmón: “Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Cristian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado”. También comentaba que, aunque se encuentra positivo y con muchas ganas de luchar contra la enfermedad, se encontraba un poco bajo de ánimos y que aún no había podido asimilar bien el shock del diagnóstico por la rapidez de la situación.

. Y él ha sido el encargado de compartir una foto con Palau junto a unos amigos, en la que parecen sonrientes y donde se aprecia el notable cambio físico del escultor debido al fuerte tratamiento contra el cáncer que padece. Aún así, el valenciano luce feliz de estar con sus amigos disfrutando de una velada con sus seres queridos más cercanos. Para Palau, lo más importante en estos momentos y estar con las personas que más le quieren y cuenta con el amor de todo su alrededor.