“El programa de Ana Rosa” arranca temporada sin Ana Rosa Quintana

Doce de septiembre era la fecha marcada en el calendario para el regreso de Ana Rosa Quintana a su programa. Sin embargo, finalmente no ha podido ser. Joaquín Prat y Patricia Pardo continúan al frente del “El programa de Ana Rosa”. Precisamente ha sido el primero el encargado de dar la bienvenida a la décimonovena temporada del magazin que lleva el nombre no solo de su compañera, también su amiga.

Ana Rosa Quintana, con sus compañeros de cadena, el pasado mes de junio. FOTO: UAT GTRES

“Hoy arranca una apasionante temporada, comienza la 19 temporada con el reto de cada día, de ofrecerles el mejor contenido. Pero lo más importante es que muy pronto van a volver a encontrarse con el alma de este equipo, con la capitana del barco, con la que le pone nombre a este programa. Aquí te esperamos, Anita», declaraba el presentador al comienzo del programa de esta mañana.

La periodista continúa recuperándose de sus problemas de salud. El pasado mes de noviembre fue la propia Ana Rosa quien comunicó en directo que padecía un cáncer de mama que le obligaba a retirarse temporalmente de la primera línea informativa. La presentadora sigue teniendo en mente su regreso a televisión, aunque a día de hoy no hay fecha fija para su vuelta.

«Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz», explicaba el día de su despedida.