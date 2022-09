Jordi Hurtado: “Ahora mismo no contemplo la posibilidad de jubilarme”

A sus 65 años, Jordi Hurtado se ha convertido en historia de la televisión gracias a sus 25 años al frente del longevo «Saber y Ganar». Un programa que ya se estudia en las universidades como un fenómeno televisivo del que el catalán se siente muy orgulloso y del que, por el momento, no quiere retirarse. ¿Qué piensa el presentador sobre su éxito en redes sociales debido a su buen estado físico? ¿Y de las comparativas con la Reina Isabel II? Pasen y lean.

Felicidades por esos 25 años al mando de uno de los programas más longevos de la televisión

Muchas gracias. Creo que el gran valor de «Saber y ganar» es esa constancia, continuidad y fidelidad con los espectadores. También la fidelidad y el compromiso en este caso del presentador (risas) gracias a un proyecto que nació de forma modesta en el año 1997 y que se ha ido consolidando hasta conseguir esta marca. Hoy en día es muy complicado conseguir una marca en televisión porque hay muchos cambios y los programas se convierten en efímeros, pero el nuestro tiene un gran valor televisivo... ¡Hasta se estudia en las universidades como todo un fenómeno!

Incluso ha logrado cautivar a las nuevas generaciones, que parece que cada vez se interesan menos por este tipo de formatos

Absolutamente. Este es un programa intergeneracional y lo he comprobado hace unas semanas en el Festval de Vitoria porque la gente joven se acercaba mucho para preguntarme por curiosidades del programa. No podía caminar por la calle de todo el cariño que recibía y por las fotos que me pedían. Me decían que el programa lo veía toda la familia, desde jóvenes a personas adultas.

¿Cuál es el secreto para llevar un cuarto de siglo haciendo el mismo programa y que transmita la misma ilusión que el primer día?

El secreto es no perder las ganas. Yo me enfrento a cada nueva grabación como si fuera la primera y me vacío por completo en ellas. El programa llega a la gente porque siempre estamos arriba y con ilusión en todas las pruebas.

El presentador Jordi Hurtado posa en la celebración de los 25 años del programa ‘Saber y Ganar’ FOTO: David Zorrakino Europa Press

Habiendo aprendido tanto durante tantos años, ¿qué pasaría si le pusieran a usted de concursante? ¿Cree que estaría a la altura?

Yo prefiero estar siempre en el otro lado, aunque yo sí que conozco y sé algunas de las respuestas de las preguntas. Solo puedo decir que yo ya no juego al Trivial desde hace más de veinte años porque sería repelente (risas).

¿Se jubilará Jordi Hurtado en «Saber y ganar»?

De momento ese verbo no lo conjugo y es algo que no me planteo. Tengo mucha salud y vitalidad en el programa. Me gustaría que cuando pasase sea con este proyecto, en el que me incorporé desde su nacimiento y mira, ahora llevamos más de siete mil programas. Este programa me ha dado muchísimas alegrías y una continuidad increíble, porque yo también viví en su momento lo que es que un programa se termine y esa sensación de esperar a que te llamen.

¿Presentaría algún «reality» u otro tipo de formato similar?

Yo me veo siempre dentro de un entretenimiento de este estilo, un entretenimiento de divulgación que a la vez sea divertido. No me veo sinceramente en esa tesitura que mencionas.

¿Qué siente cuando le hacen tantas bromas por su físico? Dicen que no envejece...

Han hecho un paralelismo entre la muerte de Isabel II y la vitalidad y longevidad que tiene «Saber y ganar». Esto ya viene de años atrás y lo veo como algo positivo. Admiro la gran creatividad e imaginación que tienen en redes.