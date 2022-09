Loles León nos adelanta sus nuevas peripecias en “La que se avecina”

No ha parado ni en verano. Loles León graba todos los días de este mes los nuevos episodios de “La que se avecina”, serie en la que su personaje, Menchu, se ha convertido en imprescindible. Es la más guerrera, la que mejor domina a los hombres, una lianta profesional, que no para de producir carcajadas en la audiencia.

“Llevo tres años sin vacaciones, pero no me importa, porque amo mi trabajo y no podría quedarme en casa sin hacer nada. ¿Jubilarme? Ni se me ocurre pensar en ello, a mis setenta y dos años tengo las suficientes fuerzas como para seguir trabajando en un mundo que me apasiona.”

Es una grabación muy divertida, pero al mismo tiempo muy dura.

Es que me recogen a las siete de la mañana y me paso grabando quince horas diarias. Acabo baldada. Pero, como muy bien dices, en la serie formamos una gran familia, nos reímos muchísimo. Hay muy buen compañerismo. Las tramas que escriben para mi, con Petra y con Miren, son una maravilla. Las tres congeniamos estupendamente.

¿Qué le ocurrirá a Menchu en los nuevos episodios?

Pues que no tiene pareja, no está con nadie, va a su aire, haciendo trastadas por todos lados. Ha roto con el conserje, con el negrito, y con el espetero Fermín, y ahora lo que le dice a su hija es que se busque un nuevo novio. Pero no le sale al paso un hombre que le convenga.

Y sigue importunando a los vecinos.

Se dedica a hacer junto a doña Fina todo tipo de maldades, es lo que mejor se le da. Tiene muy mala leche la tía.

Les han cambiado de edificio.

El anterior estudio es de Jose Luis Moreno y parece ser que lo quiso recuperar para sus nuevos proyectos. Ahora estamos en un edificio nuevo mucho más moderno. Nos hemos mudado al lujoso barrio madrileño de Salamanca, que está lleno de gente pija, y el contraste con nosotros es tremendo. Trabajar en una serie como esta es un filón, porque nos queda cuerda para rato.

¿En qué rasgos de Menchu se reconoce?

En lo libre y enérgica que es, en el interés que pone en las cosas. Y en que todo lo que nos ponen delante lo sacamos adelante con fortaleza.

¿Cómo se encuentra su compañero José Luis Gil?

Se está recuperando, haciendo rehabilitación…

Dicen que como abuela no tiene precio, que se le cae la baba con su nieto.

Es verdad. Soy una abuela muy batalladora, juego con en la consola al Fornite, al FIFA, a lo que haga falta. Disfruto muchísimo con mi nieto. Me enseña todos los trucos de cada juego.