Gwyneth Paltrow cumple 50 años convertida en una escultura de oro

Gwyneth Paltrow lo ha vuelto a hacer. Para celebrar su 50 cumpleaños, la actriz ha posado desnuda ante sus más de 8 millones de seguidores en Instagram. Sin ropa pero cubriendo su cuerpo de pintura dorada, la ganadora de un Oscar por “Shakespeare in love”, la empresaria ha conseguido captar la atención de sus fans. La foto acapara ya más de 575.000 likes y casi 8.000 comentarios.

Entre los comentarios de sus fans, que le envían los mejores deseos en esta fecha tan señalada, destacan los de celebrities como Eva Longoria, Reese Witherspoon, Naomi Watts o las diseñadoras Magda Butrym y Anine Bing, entre otros nombres conocidos. La actriz, por su parte, no ha querido añadir nada más a la imagen y, lejos de escribir las reflexiones que sí la han acompañado en otros aniversarios, se ha limitado a escribir la cifra “50″ junto a dos emojis con forma de estrella.

Paltrow es un referente no solo como actriz, sino también como empresaria experta en productos de bienestar, como su famosa vela con olor a vagina. Su marca Goop comenzó como una newsletter que ofrecía consejos de belleza y viajes y ahora se ha convertido en un imperio que incluye una marca de moda, cosmética, artículos para el hogar y podcast. “The New York Times” valoró su negocio en más de 214 millones de euros.

La cifra, redonda y significativa de los 50, le ha empujado a la intérprete a realizar una de sus reflexiones vitales más trascendentales: “Envejecer es un viaje para conocerte a ti mismo”, comentaba hace semanas en una de las entradas del blog que mantiene en su portal de bienestar, Goop. “Es aprender a abrazar por completo quién eres en realidad”, concluye una de sus frases que hace mención a sus recién estrenados 50 años.

“En algún nivel cultural, hemos redefinido totalmente lo que es 50 para las personas, tanto interna como externamente. Pienso en Jennifer Lopez, se ve mejor que nunca, ¿sabes? Para tantas mujeres que conozco, este es el mejor momento hasta ahora, el momento cumbre de sus vidas. Así que estoy feliz en este gran cumpleaños” comenta la actriz haciendo referencia a un cambio de perspectiva sobre la edad pero, ¿realmente existe ese cambio o es una cuestión generacional? Cuando se cumplen años no se ven las cosas igual que 20 años atrás y, sin embargo, a cada edad sentimos una exigencia distinta. “Sentí mucha presión al cumplir 30 años. No sé por qué en nuestra cultura pensamos que ya debemos estar casados y en la cima de nuestra carrera a los 30 años. Recuerdo tener 30 y no estar casada y pensando, voy a ser una gran decepción para mis padres. Pero a los 30 todavía estás averiguando qué es lo mejor para ti”, continúa reflexionando Paltrow.