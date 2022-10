Pedro Trapote reaparece en Las Ventas tras el ictus que sufrió su mujer

Por primera vez en esta Feria de Otoño se colgó el cartel de «no hay localidades», una frase mágica de la que presumía un orgulloso Miguel Abellán desde la puerta de arrastre. Y no era para menos, este sábado fue uno de los días grandes en el coso venteño, la quinta corrida de otoño dejó una estampa que echábamos de menos en la Monumental: no cabía ni un alma. El hecho de que fuese sábado ayudó pero, no se engañen, el cartel bien lo merecía. Seis toros de «Puerto de San Lorenzo» y «La ventana del Puerto» para los matadores Uceda Leal, Morante de la Puebla y Ángel Téllez. El madrileño Uceda Leal volvió a pisar Las Ventas tras hacer el paseíllo en la tradicional corrida goyesca del 2 de mayo; mientras que para el sevillano Morante de la Puebla se trataba de la cuarta vez que toreaba en la Plaza 1 en esta temporada. Gran expectación también para ver a Téllez, que se convirtió en el triunfador de la Feria de San Isidro con dos destacadas actuaciones.

Pero dejémonos de actuantes y centrémonos en los «otros protagonistas», el desfile de rostros conocidos que no quiso perderse el festejo. Si el viernes fue uno de los últimos en acceder a la plaza, el sábado José Ortega Cano decidió hacerlo de los primeros, dejando atrás así el polémico encontronazo con los reporteros de televisión que le esperaban a las puertas. Con un look muy primaveral, como el tiempo, pudimos ver a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy, que, abanico en mano, disfrutó de la tarde, también al presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero; menos primaveral pero siempre fiel a su cita, María Ángeles Grajal.

Sorprendió la presencia en el coso madrileño del empresario Pedro Trapote, ya que hace tan solo cuatro días su mujer, Begoña García Vaquero, sufrió un ictus del que ya se recupera muy favorablemente en su domicilio. El cocinero Mario Sandoval, gran aficionado, repitió en esta Feria de Otoño, al igual que el escritor Fernando Sánchez Dragó. Entre los taurinos de pro, también encontramos a Charo Salvachua, al ganadero Samuel Flores, y los periodistas Roberto Gómez y Antonio Jimenez, Carlos García Hirschfeld, y ex director de TVE, Jordi García Candau. Otra de las caras conocidas en el tendido, Manuel Piñeiro, amigo personal de Don Juan Carlos; el cirujano fundador y director de la clínica Menorca, Ángel Martín, y el empresario teatral Luis Álvarez, hijo de Luis Álvarez «el andaluz», uno de los mejores apoderados del mundo taurino y sobrino del torero Manuel Álvarez.