Juntos pero no revueltos: así ha sido el tenso reencuentro de Shakira y Piqué

La separación de Shakira y Piqué ha sido una de las noticias más sonadas de la prensa del corazón nacional e internacional. Desde que salió a la luz su ruptura, han acaparado todas las portadas y cada uno de sus movimientos se convierte en noticia. El futbolista ha rehecho su vida con la joven Clara Chía y presumen de amor allá donde van. Mientras, Shakira está atravesando por uno de sus momentos más complicados. La custodia de los hijos de la pareja es uno de los puntos que más tensión y disputas entre ellos por no llegar a un acuerdo.

Shakira y Piqué se han reencontrado otra vez en Valencia por un motivo muy especial. La expareja se ha desplazado para apoyar a su hijo pequeño en el Campeonato de España de Béisbol Sub-11. Según ha desvelado ‘Hola’, la expareja evitó en todo momento saludarse en público y han estado sentados separados por varios espacios, pero lo suficientemente cerca para que su hijo pudiese disfrutar de la compañía de ambos. Además, mientras se ha desarrollado todo el partido, según ha apuntado el medio, ambos han mantenido un semblante serio y han intentado pasar lo más desapercibidos posibles.

Shakira y Piqué FOTO: JUANJO MARTÍN EFE

No están siendo unos meses fáciles para la artista. La colombiana ha confesado que está atravesando “una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida” y que aún no se siente con ánimo de volver a enamorarse, aunque aún tiene “un agujero en el pecho” por el triste desenlace de su relación. Piqué, mientras tanto, está muy ilusionado con Clara Chía y está más que formalizada su relación. A pesar de sus diferencias, los dos no han querido perderse este momento tan importante para su hijo mayor y, junto al pequeño Sasha, han mostrado su apoyo incondicional desde la grada, como padres orgullosos.

Shakira y Piqué siguen en plena negociación sobre el futuro de sus hijos y aún no han llegado a un acuerdo. Shakira, además, está inmersa en problemas con la justicia, que ha sido acusada de fraude fiscal. La Fiscalía le pide 8 años de cárcel y una multa que asciende a 23 millones de euros. Sin duda, está atravesando por uno de los momentos “más difíciles y oscuros de mi vida”, como ha declarado ella misma.