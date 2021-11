Carmen Alcayde, desolada tras el fallecimiento de su suegro

Gente

Despedida

Carmen Alcayde está abatida. La colaboradora de televisión compartía este domingo una publicación desgarradora en la que recordaba a su suegro, Eduardo, fallecido de forma repentina y dejando un gran vacío en su familia.

Alcayde ha compartido una imagen en la que se ve a su hijo con su abuelo paterno. Ambos esgtaban muy unidos y la periodista ha escrito un bonito y sincero mensaje en su recuerdo

“Como por arte de magia esta ha sido la primera foto que me ha saltado al entrar en mi galería para recordarte. No me hace falta buscar más, este eras tú. El mejor abuelo del mundo”, ha escrito.

Además, la presentadora recuerda y lamenta que uno de los deseos de su suegro no pueda cumplirse: “Era estar con cualquiera de tus nietos y se te iluminaba la cara, todo era poco para ellos. De las últimas frases que te escuché fue decirnos que darías un año de tu vida por un verano más con ellos. Al final en pocos días te nos has ido pero te aseguro que no habrá verano que no pasemos recordándote y que mis hijos siempre hablarán con orgullo de su súper abuelo”.

Eduardo era además un gran apoyo para Carmen Alcayde. “También yo me siento muy afortunada de haberte tenido como suegro, cómo me reía con tu manera de contar las cosas, cómo disfrutaba de tu sabiduría, eras un auténtico crack en todo, Eduardo. Descansa en paz y gracias por todo lo que nos has dado. D.E.P”, ha señalado en su emotivo mensaje.