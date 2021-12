Carmen Alcayde llama la atención a Sonsoles Ónega por lo que dice en su programa: “Me encantas, pero...”

Sonsoles Ónega se puso al frente hace algunas semanas de ‘Ya son las ocho’, el programa que comienza después de ‘Sálvame’ y que sigue la misma dinámica que su hermano mayor, ‘Ya es mediodía’. Para asegurar su éxito, el nuevo formato contó con incorporaciones como Marta Riesco o Gloria Camila, uno de los rostros del papel couché de más actualidad. La joven no ha defraudado y suele responder sin problemas a las preguntas que surgen sobre los conflictos familiares, una actitud que le ha valido para ganarse la confianza de los espectadores y sus compañeros, incluida la presentadora del espacio.

La periodista le dedicó unas emotivas palabras en pleno directo y pidió para ella “un poco de respeto porque es muy buena”. Aunque sus declaraciones iban cargadas de buenas intenciones, parece que hay quien no se las ha tomado del todo bien. Es el caso de Carmen Alcayde, la colaboradora de ‘Sálvame’ que se ha tomado este mensaje de Sonsoles Ónega como una especie de ataque ‘Sálvame’. “Quiero decir una cosa a Sonsoles Ónega, que me encantas, pero no sé por qué tienes que decir que guardemos respeto a Gloria Camila, porque en este programa nadie se lo ha faltado jamás”, ha sentenciado la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’.

Carmen Alcayde FOTO: Jesus Briones GTRES

Desde que Gloria Camila debutó en ‘Ya son las ocho’, lo cierto es que la joven ha sorprendido a los espectadores por su predisposición a pronunciarse sobre determinados asuntos que, anteriormente, prefirió mantener alejados de la opinión pública, como puede ser la guerra que mantiene abierta contra su propia hermana. Recientemente, la hija de la Jurado y Ortega Cano dejó claro que no tenía inconveniente alguno en que Rocío Carrasco la llamara por teléfono, tal y como adelantó también durante una entrevista en exclusiva para LA RAZÓN.

Gracias a la presencia de rostros como el de Gloria Camila o Rosa Benito, ‘Ya son las ocho’ se ha consolidado como la mejor opción para Telecinco a la hora de rellenar el hueco que queda libre en su programación después de ‘Sálvame’ y antes del ‘Informativo’ de las 21.00 horas. Las demás apuestas, que consistían en concursos o reality shows, resultaron ser un fracaso...