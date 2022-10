Juan Alfonso Milán vive su peor “pesadilla” en el “Paraíso”

Juan Alfonso Milán vivió anoche su peor “pesadilla” desde que iniciara su participación en el reality de Telecinco. En directo, el modelo se enteró de que su novia, la estilista Paloma González,

Juan Alfonso se ha quedado en shock cuando Lara Álvarez le comunicaba que su pareja había decidido no acudir a visitarle a la granja y después al ver el mensaje que ella había publicado en Instagram rompiendo su relación. “Me ha costado estar separado de Paloma, mucho, la tengo muy presente. Fue nuestro aniversario hace poco y este tema me ha costado llevarlo cada día más, siento la cabeza fuera y tengo ganas de estar a su lado. Entré queriendo a Paloma, la amo. Aquí se multiplica por mil los sentimientos. La amaba con locura pero ya es más allá”, ha dicho Juan Alfonso antes de saber que su novia le ha dejado.

Finalmente, Paloma ha entrado por teléfono: “No quería entrar y estoy haciendo esto. Quiero que estés tranquilo y no quiero que sufras. Cuando salgas tengo una conversación pendientes contigo. Estando tu ahí dentro me he enterado de cosas, no te quiero perjudicar cuando salgas me tomo un café contigo y te lo cuento... Sé maduro, estas cosas se hablan fuera”. Milán, helado ha intentado salvar su relación: “Perdón por estar tanto lejos de ti, el amor es estar cerca. Te quiero y te amo. Necesito saber si vas a estar ahí cuando yo salga. Me dejas triste”.

“Que me mientan no lo llevo bien y cuando salgas te explicaré las cosas y me entenderás”, ha dicho ella dando por terminada la relación. “Pues que sepas que yo te quiero. Dime algo bonito”, le ha dicho el concursante de “Pesadilla en el Paraíso”. Y Paloma ha sido demoledora: “Si después de lo que me he enterado estoy haciendo esto es mucho más bonito que mil palabras”.

“No sé a qué se refiere, no sé lo que la gente puede decir. Nosotros arreglamos lo que tuvimos los meses anteriores, entramos felices y enamorados y con la promesa de recuperar”, ha dicho el modelo. Ha sido entonces cuando Nagore le ha dado pistas sobre lo que ha podido ocurrir: “Ella se ha enterado que tenías una doble vida con una compañera de trabajo tuya, una modelo y ella tiene pruebas. Te ha dejado, ha borrado vuestras fotos y está muy dolida”.