Gloria Camila reacciona así cuando le preguntan si simpatiza con Rocío Carrasco por lo que Antonio David hizo con ella en televisión

Gloria Camila ha reaparecido este domingo en el plató de ‘Pesadilla en el Paraíso’ al convertirse en la séptima expulsada del reality de Telecinco. Allí ha sido recibida por Carlos Sobera y por todos los presentes en plató, quienes le han ovacionado en su entrada.

La influencer se ha mostrado visiblemente nerviosa, y aunque prudente, ha tenido que visionar una a una todas las polémicas familiares que han tenido lugar en el último mes y medio en el que ella ha estado ausente. Y no son pocas.

En primer lugar, y dejando de lado su paso por el concurso y sus diferencias con Nagore Robles en plató, Gloria Camila ha contestado a todo lo que su ex, Kiko Jiménez, ha dicho sobre ella en el plató de ‘Sálvame’: “Mis compañeros me preguntan por mi relación con Kiko. Cuando él me deja él no había hablado de infidelidades, cuando era mentira. Cuando ahora me preguntan yo contesto y cuento lo que he vivido, porque él lleva tres años hablando y despotricando de mí y de mi familia con mentiras”, ha comenzado diciendo. “Lo que me dolió más fue el hecho de que hablase de mi padre, entonces yo no lo entiendo y me hundo... A él lo echan de Telecinco y antes no le querían en la tele y ahora le quieren porque habla de mí y de mi familia constantemente”.

Gloria Camila, expulsada de 'Pesadilla en el paraíso' FOTO: Mediaset

Por su parte, Alejandra Rubio le pregunta si, al ver su dolor, ha superado esa relación, algo que parece que Gloria tiene muy claro: “He superado esa relación, lo que no he superado es el daño que me ha hecho esa relación”. Por su parte, Nagore ha ido más allá y le ha comentado si, tras vivir en sus propias carnes las consecuencias del mal hacer de Kiko Jiménez con ella en televisión, le ha servido para simpatizar con su hermana, Rocío Carrasco, a raíz de todo el tiempo que Antonio David ha estado en televisión hablando de ella. Ella, prudente, ha confesado que no quiere entrar en ese tema porque es “otra historia”, pero que ella sí simpatiza con algunas historias.

Nagore Robles a Gloria Camila: "¿Empatizas con tu hermana después de haber aguantado durante 20 años en TV a una persona machacándola?"



Bravísima @Nagore_Robles 👏🏻👏🏻👏🏻

Tiene que estar en todos los debates de los realities 😍😍😍#PesadillaDebate6 pic.twitter.com/vk7kvr7JAo — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) October 16, 2022

La hija de Ortega Cano ha visto los distintos vídeos en los que tanto el torero como Ana María Aldón hablan de la situación que atraviesa su matrimonio: “No voy a entrar en esto y lo siento muchísimo, pero es un tema distinto al concurso y me quiero mantener al margen”, desliza.

Por último, Gloria Camila se ha enfrentado a las declaraciones de su hermana en las que dice que “Ortega Cano no le dio una buena vida a su madre y que es un hombre que no ha respetado a las mujeres”. Su hija tiene clara su opinión al respecto: “Antes de entrar al concurso yo decido no ver ciertos programas y ciertas cosas porque es algo que a mí me afecta porque se está hablando de mi padre. No voy a decirte nada y quiero mantenerme al margen”, concluye.