Isabel Pantoja, “destrozada”

Es sin duda un momento complicado para Isabel Pantoja. La tonadillera podría haber tocado fondo tras ser rechazada por su hijo Kiko Rivera. El Dj, que sufrió un ictus la semana pasada, se recupera ya en casa, pero durante su ingreso en el hospital sevillano Virgen del Rocío, se prohibió, o desaconsejó, la visita de Pantoja. El motivo, evitar una situación que pudiera generar ansiedad a Kiko.

Isabel Pantoja, en una imagen de archivo FOTO: Sergio R Moreno GTRES

“Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no en mi casa”, dice el DJ por las visitas y, sobre todo, por las ausencias de personas como su madre, Isabel Pantoja o su hermana, Isa P. “Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar”, le pide a los periodistas que informan sobre su caso.

“Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus, respétenme y déjenme recuperarme”, pide en primer lugar, para después añadir que quiere que los medios que hacen guardia frente a su casa, esperando una declaración o ver quién entra o sale, se vayan. “Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor”, concluía.

Kiko Rivera FOTO: Instagram Instagram

Un mensaje que ha dejado “destrozada” a su madre, según asegura en portada la revista “Semana”. Tal y como señala en páginas interiores, “Isabel se encuentra desolada”. La artista, que viajó hasta Sevilla en cuanto supo del percance de salud de su hijo, aunque no pudo verlo en persona en el hospital, solo por videollamada, no será fácil tomar una decisión porque, tal y como aseguran a la publicación, “le fallan las fuerzas y esta muy preocupada”.