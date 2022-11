El gesto conciliador de Isabel Pantoja con Kiko Rivera

Isabel Pantoja ha vuelto a tener un gesto reconciliador hacia su hijo Kiko Rivera, a pesar de la negativa de este a que le visitara en el Hospital Virgen del Rocío donde fue ingresado tras sufrir un ictus. La tonadillera está viviendo con angustia el serio bache de salud sufrido por el DJ y no entiende el porqué de negarle la visita. Según Irene Rosales se trataba de que Kiko no sufriera ningún episodio de ansiedad que pudiera empeorar su salud.

A pesar de ello, Isabel Pantoja parece querer hacer gestos con los que demostrarle a su hijo que está dispuesta a firmar las paces y acercar posturas. Por eso hoy, por el Día de Todos los Santos, y cumpliendo con la tradición, la artista ha vuelto a enviar flores blancas a la tumba de Paquirri, y en la corona ha incluido el nombre de su hijo.

En un principio, desde el entorno del dj se había dicho que se trataba de una recomendación de los médicos, pues la presencia de la tonadillera y de Isa Pantoja podrían alterarle. Sin embargo, el propio Kiko Rivera, en un airado mensaje publicado en redes ya desde su casa, dejaba claro que la decisión de no verlas era completamente suya. “Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. (...) Mi madre no va a venir, y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme”, escribía muy enfadado.

La tonadillera solo ha podido hablar con Kiko por videollamada y parece que, aunque le gustaría verle en persona, acepta hacerlo cuando esté más relajado.