Última hora sobre la salud de Kiko Rivera tras sufrir un ictus: “Tiene que hacer rehabilitación”

Ya ha pasado más de una semana desde que Kiko Rivera sufrió un ictus por el que tuvo que ser ingresado varios días en el hospital. Se trató de un terrible susto de salud que puso en alerta a toda la familia y seres queridos del DJ, incluso a su madre y su hermana, con quienes mantiene sonados conflictos. Después de recibir el alta, el sevillano se ha refugiado en su casa de Castilleja de la Cuesta y poco más se ha vuelto a saber de él. Incluso ha cesado su actividad en sus redes sociales, para centrarse solo en su recuperación.

Ahora, desde “El programa de Ana Rosa”, el periodista Antonio Rossi ha compartido algunos detalles sobre la última hora del estado de salud de Kiko Rivera, y se ha mostrado algo crítico con el hijo de Isabel Pantoja. “Hasta donde sabemos, no está cumpliendo con lo que le dijo el médico, con esos paseos que le recomendaron. Los compañeros que hacen guardia en su casa no le han visto salir a caminar, a no ser que lo esté haciendo en la azotea de su casa o por la noche, cuando los reporteros se han ido”, explica el tertuliano.

Kiko Rivera en el coche tras abandonar el hospital FOTO: GAA GTRES

Pero el “encierro” de Kiko Rivera en su casa podría terminar más pronto que tarde. Antonio Rossi asegura que el DJ tendrá que visitar a su médico “en breve” para comprobar cómo evoluciona tras sufrir el ictus, y explica que deberá someterse a un proceso de “rehabilitación en una de sus extremidades”, con la esperanza de recupere la completa movilidad.

Varapalo legal

En los últimos días se ha publicado que Kiko Rivera ha perdido una demanda contra Las Mellis, a quienes reclamaba 150.000 euros por insinuar que había sido desleal a su esposa, Irene Rosales. Aunque en un principio se especuló con que habría sido condenado a abonar esa misma cifra, Pepe del Real ha explicado en “El programa de Ana Rosa” que solo tendrá que pagar una parte proporcional en concepto de costas, “una cifra infinitamente inferior” a la que se comentó en su momento.