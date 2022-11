Heidi Klum sorprende a todos en Halloween con su disfraz de gusano gigante

Si el “All I Want for Christmas” de Mariah Carey es un clásico en Navidad, los disfraces de Heidi Klum, lo son en Halloween. No tiene rival. Un año más, la modelo ha dejado boquiabiertos a sus 10 millones de seguidores en Instagram a través de la transformación que ha compartido en sus redes sociales.

Durante toda la noche de Halloween, en un programa especial de la mano de Amazon, la modelo alemana ha ido retransmitiendo todo el proceso de preparación hasta mostrar el resultado final de su disfraz.

En principio no había más que una sugerente imagen suya sin ropa, dejando a la imaginación de sus seguidores cuál sería el resultado final de la caracterización. Después de hacerse de rogar, Klum ha desvelado su disfraz: un espectacular y espeluznante gusano de carnada.

La modelo ha sido, una vez más, la sensación en la alfombra roja del Lower East Side, donde ha representado a la perfección su papel y no ha dudado, incluso en arrastrarse por el suelo.

Este ha sido sin duda, uno de los disfraces más sorprendentes de la modelo que han ido desde zombi, cuerpo humano sin carne, Michael Jackson hasta convertirse en sus propios clones o en anciana.