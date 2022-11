La reacción de Elena Tablada a las imágenes de Javier Ungría con otra mujer: “No está siendo fácil”

Han pasado varios meses desde que se conoció la ruptura entre Elena Tablada y Javier Ungría, tras cuatro años de matrimonio y una hija en común. Poco después se anunció que la expareja podría estar tomándose un tiempo para pensar y la propia diseñadora advertía su esperanza de que pudieran retomar su relación donde la dejaron. Sin embargo, las recientes imágenes publicadas en las que el empresario aparece en compañía de otra mujer y en actitud muy cómplice han disipado todas las ilusiones.

Desde Miami, Elena Tablada se ha pronunciado en “Y ahora Sonsoles” sobre la ruptura, y además de confirmar que ya no hay vuelta atrás, ha confesado que el proceso se le está haciendo algo complicado. “Todo es un aprendizaje. Simplemente esto no era para mí, necesito tiempo para mí misma”, señala la diseñadora, que ahora atraviesa una etapa de reflexión.

“Nada de este proceso está siendo fácil. Estoy trabajando mucho en mí para poder darle lo mejor a mis hijas. Necesito volver a encontrarme a mí misma. Me perdí en algún momento del camino”, comenta Elena Tablada, más sincera que nunca.

Javier Ungría y Elena Tablada en el bautizo de su hija Camila FOTO: Iván Martínez GTRES

Lo cierto es que las imágenes en las que su ex aparecía en compañía de otra mujer cayeron como un jarro de agua fría sobre Elena Tablada. La diseñadora lamentó en “Vanitatis” que no se esperaba ese varapalo y que estaba “triste” por la situación, aunque también quiso aclarar que “no me gustan los líos”.

Ahora, Elena Tablada solo está centrada en seguir adelante y en sus hijas, Ella, fruto de su relación con David Bisbal, y Camila, de su matrimonio con Javier Ungría. Las niñas se llevan diez años de diferencia, pero la diseñadora asegura que están muy unidas y que la mayor quiere mucho a la pequeña de la casa. “Adora a su hermana, pero está con este baile por aquí, el maquillaje por allá, ‘mamá, quiero un top corto, ropa chula’… Entonces, claro, es que tengo dos niñas con dos edades muy diferentes”, explicó en “¡Hola!”.