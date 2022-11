Tamara Falcó se sincera: “No me preocupa la llamada de la maternidad”

Tamara Falcó está imparable. La hija de Isabel Preysler ha presentado su segunda colección exclusiva de su marca TFP para Pedro del Hierro; una colección más personal, inspirada en la propia vida de la marquesa y en aquellos lugares especiales para la diseñadora: “El Rincón”, “Salesas” y “Christmas”.

Falcó confeccionó esta colección cuando todavía estaba enamorada de Íñigo Onieva, pero a juzgar por sus palabras, Tammy ya ha pasado página y la polémica ruptura es algo del pasado: “Ya ha pasado un tiempo... No sé si he superado el luto porque esto es rarísimo, de repente va y viene, pero la verdad es que estoy bien”. “Mi vida no esta definida por una pareja”, sentencia tajante.

Aunque la diseñadora confiesa que cree en las segundas oportunidades, matiza: “con otra persona sí”. “No tengo una bola para predecir el futuro, a día de hoy estoy bien sola, solamente pienso en mi futuro y no está planteado”. Y es que la chef desvela que en la actualidad no mantiene ningún tipo de contacto con su ex, Íñigo Onieva, “por prescripción facultativa”, y que lo lleva a “raja tabla”; pero en su corazón tampoco cabe la palabra rencor.

Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva, en una foto de archivo FOTO: GAA GTRES

Tamara cuenta que este mes y medio, tras anunciarse su ruptura, “ha pasado mas rápido gracias a la Virgen”. “Después del retiro y Lourdes, me sentía con una fuerza que no era mía”, confiesa, aunque reconoce que ha habido momentos malos, pero siempre ha contado con el apoyo de su familia y amigos.

Recuperada y más fuerte que nunca, la marquesa de Griñón aclara que no tiene miedo a quedarse soltera, ya que sola está “fenomenal”, y tampoco le preocupa la llamada de la maternidad: “Honestamente, no me preocupa la llamada de la maternidad, no particularmente. Me encantan los niños pero son fruto del amor, es algo que me gustaría compartir con alguien. Si no es en pareja no los tendría”.