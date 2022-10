Tamara Falcó cuenta en “El Hormiguero” su viaje a Lourdes: “Ha sido la pera”

Tamara Falcó sigue firme en su decisión. No quiere saber nada de su ex, Íñigo Onieva, con el que rompió hace unas semanas tras descubrir que le era infiel. Tras una semana sin acudir a “El Hormiguero”, que presenta Pablo Motos, Falcó ha reaparecido renovada para contar, entre otras cosas, cómo ha sido su experiencia en Lourdes.

“Has estado en el santuario de Lourdes vestida de enfermera”, comenzaba diciéndole Pablo Motos. “No os riáis, no es justo, iba con el uniforme de Hospitalidad... Y es muy práctico, porque es lo mismo que cuando estás en el cole que no piensas lo que te tienes que poner. Lo hizo un diseñador famoso, desde que empezó ha sido ese uniforme el que se lleva. La gente se lo presta pero yo, que soy una tiquismiquis, me lo he comprado. Volveré”, ha explicado.

“Ha sido una experiencia preciosa, ha sido un descanso... En estos momentos difíciles ir al santuario de Lourdes ha sido… Precioso. Hay un río, un castillo, está la gruta... Se lo recomiendo a todo el mundo”, ha revelado la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó ha compartido con sus compañeros de plató los distintos mometos por los que ha pasado en su relación con el joven empresario y tras afirmar en programas anteriores que no volvería a decir nada del tema llegó a afirmar que “hago mucha terapia y según el tiempo marcado sigo en estado de shock, luego vendrá la pena y la ira. Pero pena por lo que he perdido no, porque una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que era”.

Al menos públicamente, ayer Tamara Falcó dio la imagen de una mujer nueva y que ha pasado página en su relación con su “fugaz” prometido.