Ramoncín, 50 años de rock en España: “El apodo de ‘rey del pollo frito’ me ha molestado siempre”

El 25 de noviembre cumplirá 67 años, de los que casi cincuenta los lleva dedicando al mundo del rock. Ramoncín es leyenda viva de nuestra música y sigue actuando con la ilusión de sus comienzos. Sus últimos conciertos, en Barcelona y Madrid, han sido un éxito total de crítica y público.

“Estoy muy bien, física y mentalmente, trabajando mucho, disfrutando de la familia, de mi pareja y mis hijos, y con muchas ganas de hacer cosas. Con mi mujer, Amalia, llevo ya treinta y tres años, toda una vida feliz.”

Parece mucho más joven…

Le aseguro que es cuestión de genética, unido a una vida sana, cuidar la salud, hacer deporte… no fumo ni bebo ni me drogo. La única operación que me hice fue en la nariz, y porque me la rompí. No me he sometido a ninguna otra intervención de cirugía estética. Pero que cada uno haga lo que quiera, no censuro a nadie. Lo malo es que algunos entran en el quirófano para autodestruirse… Salen peor que como entran.

Ramón confiesa que “subirme a un escenario es algo sagrado. Igual que mi barrio es mi patria, el escenario es como el vientre materno. Son dos lugares a los que siempre quieres volver, que respetas, y si me tengo que morir que sea sobre el escenario.” Ahora está preparando nuevo disco, cuyo primer single se llama ‘No volarán’.

Ramoncín. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

En 1978 sale un disco en el que canta “El rey del pollo frito”, y el título se convierte en un apodo que le ha perseguido toda la vida…

Ese apodo me ha molestado siempre. Ese personaje podría ser hoy Donald Trump o Bolsonaro, porque la canción describe a un tipo que se cree que es el dueño del mundo, que puede meterlo todo en una lata, que piensa que puede hacer lo que le dé la gana… En su momento me molestaba mucho que me denominaran con ese calificativo, y ahora, cuando me llama alguien así, digo: mira, un gilipollas.

En sus inicios daba especial importancia a canciones de temática social. ¿Qué le preocupa ahora?

Aparte de las secuelas de la pandemia y la falta de empleo, es esa clase política que no sabemos por qué esta ahí. Y también me preocupa la falta de lectura y de cultura de muchos jóvenes.