Gonzalo Miró rompe su silencio sobre el estado de salud de Amaia Montero

Tras la publicación de su última foto, demacrada y junto a un mensaje que hizo sonar las alarmas, han sido muchas las voces que se han alzado para animar a la cantante Amaia Montero. “Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía la ex vocal de La Oreja de Van Gogh. Cinco semanas después, Montero continúa su recuperación en Irún, junto a su madre y su hermana Idoia, quienes aseguran que se encuentra “aunque no se encuentra en su mejor momento, está centrada en su recuperación” y sobre todo en su próximo trabajo musical.

Tras la publicación de la foto, rápidamente sus fans le recordaron que “es la reina del pop” aludiendo a una de sus canciones más célebres. Sin embargo, la cantante decidió tomarse un descanso de las redes sociales y cuidarse. Uno de los momentos más duros de la biografía de Amaia Montero fue la muerte de su padre en 2009, al que estaba muy unida, así como también la separación de su grupo, en 2007, cuando comenzó su andadura profesional en solitario.

Amaia Montero, en una imagen de 2015

Gonzalo Miró, que mantuvo una relación con Amaia Montero desde finales de 2009 hasta mediados de 2011, ha roto ahora su silencio y, confesando el cariño que siente por la que fue su novia durante año y medio - “yo la quiero mucho, ya lo sabéis” - y deseando que se recupere pronto,no ha dudado en romper una lanza a su favor: “Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas”