Jessica Bueno y Jota Peleteiro ¿han roto?

Ninguno ha confirmado ni desmendito la noticia. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja afirman que Jessica Bueno y Jota Peleteiro hacen vidas por separado desde hace meses, tras 9 años de relación y tres hijos en común.

La noticia saltó a última hora de ayer domingo 27 de noviembre, aunque podría ser una realidad desde hace meses. Ha sido el programa “Fiesta” el que ha lanzado la noticia en exclusiva, aunque de momento ninguno de sus protagonistas se han pronunciado al respecto.

No obstante, la modelo sevillana si ha reaccionado a la información en sus redes sociales. La supuesta separación no deja de sorprender ya que formaban una de los matrimonios más estables y enamoradas del cuore nacional. Juntos habían formado una familia y la andaluza no ha dudado nunca en seguir al futbolista por las distintas ciudades en las que ha trabajado. Junto a ellos vive además, el hijo que Jessica Bueno tuvo fruto de su relación con Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja.

¿En el el programa de Telecinco, una de sus colaboradoras, Amor Romeira, ha ampliado la información asegurando que la ruptura viene desde hace meses y, lo más fuerte, que él incluso habría rehecho su vida con otra mujer. Precisamente fue una fotografía que esta mujer -la que sería la nueva pareja del ex futbolista- ha subido a sus redes sociales por la que se ha tirado del hilo destapando la separación, según publia hoy “Lecturas”.

“Todo apunta a que este verano, Peleteiro conoce a esta chica en Ibiza y ahora viven juntos en Bilbao. La chica trabaja para una empresa de Jota. El entorno de Jessica me dice que está hecha polvo”, ha dicho la colaboradora que ha asegurado que habría confirmado la noticia con el entorno de la andaluza. El matrimonio siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada.

Editar información

Nada hacía presagiar esta crisis cuando Bueno y Peleteiro acudían juntos, el pasado mes de junio, a la boda de Dani Carvajal y Daphne Cañizares en Segovia. En estos meses no han subido muchas de sus típicas declaraciones de amor ni imágenes juntos en su feed pero la modelo ha reposteado a última hora de este domingo varias historias en las que aparece junto a su marido, la última de ellas el pasado mes de octubre.