La llamada cristiana de Jessica Bueno

Fin de semana de celebraciones para Jessica Bueno. Este sábado volvía a encontrarse con Kiko Rivera con motivo de la celebración de la Primera Comunión de Francisco, el hijo que tuvo con el DJ, en la iglesia Juan De Ajuriaguerra de Bilbao. Una celebración marcada por la ausencia de la abuela del niño, Isabel Pantoja, una prueba más de la mala relación que existe entre madre e hijo.

Kiko Rivera, junto a su mujer Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota, acompañaron a Jessica Bueno y su esposo, José Peleteiro, en un día muy especial para Francisco en el que no faltó ningún detalle.

También el futbolista compartía en su Instagram detalles del día de la Comunión de Francisco, resaltando el cariño que siente por el hijo de Jessica y Kiko, además de mostrarse feliz de poder compartirlo con sus padres.

Una ceremonia que la modelo calificaba de “preciosa y muy especial” en su perfil de Instagram. Pero no solo Francisco recibía su Primera Comunión, también Jessica Bueno se convertía en protagonista del fin de semana al recibir el sacramento de la Confirmación. “Hoy hemos vuelto a la Parroquia de San Francisco Javier en Bilbao para continuar con un finde muy especial para nosotros. Hoy he recibido la confirmación y mi marido ha recibido los tres sacramentos. Se ha bautizado, realizado la primera comunión y confirmación. Llevamos todo el año asistiendo a catequesis cada jueves juntos, hemos tenido la inmensa suerte de tener una persona que nos ha guiado, enseñado y transmitido de una forma preciosa el significado de la fe y los valores tan importantes que nos inculca Dios. Me siento muy agradecida por sentirme mucho más cerca de él ,por sentir que nos cuida y nos guía siempre. Seamos buenas personas, cuidemos a los que nos rodean y vivamos en paz en nuestra vida. Debemos transmitir amor y sentirnos felices por la vida que tenemos”.