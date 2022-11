Kim Kardashian y Kanye West llegan a un acuerdo de divorcio

El acuerdo de divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian llega un año y medio después de hacer pública su separación. La estrella de su propio reality, de 42 años, recibirá del rapero, de 45, 200.000 dólares (193.000 euros) al mes para la manutención para los hijos, según revela el canal CNN.

Kardashian y West tenían custodia compartida de sus cuatro hijos y ahora han decidido que pagarán a medias los gastos médicos, los destinados a su educación y también los relativos a su seguridad. El resto de sus bienes y sus múltiples propiedades inmobiliarias se dividirán en función de lo pactado en su acuerdo prenupcial.

La pareja, una de las más mediáticas del planeta, decidía poner fin a su matrimonio en febrero del 2021, tras más de seis años de vida en común. La foto de su boda se convirtió en todo un hito de las redes sociales al convertirse,entonces, en la imagen con más «me gusta» de la historia.

La controvertida y surrealista campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2020 en EE UU, unido a sus comportamientos erráticos e impredecibles parece que minaron la confianza de su esposa, y que hizo ya tambalear su relación.

Kardashian habló por primera vez de estos problemas en una entrevista televisada en la que pidió comprensión hacia West, quien sufre un trastorno de bipolaridad. El matrimonio había asistido a varias sesiones de terapia antes de iniciar los procedimientos para el divorcio.

Kanye West y Kim Kardashian, tras dar el «sí, quiero»

La empresaria se hizo famosa junto a su familia por la emisión del reality titulado “Keeping Up with the Karsashians” y es una de las influencers con más seguidores en Instagram: 200 millones de seguidores.

Por su parte, Kanye West, que desde el año pasado se hace llamar Ye, es uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) y Yeezus (2013). Su figura se ha visto empobrecida con sus últimas declaraciones racistas y antisemitas que ha provocado la pérdida de campañas como la que mantenía con la firma deportiva Adidas.