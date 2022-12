Jennifer Lawrence confiesa que fue víctima de gordofobia en “Los juegos del hambre”

Ya se ha cumplido una década desde que Jennifer Lawrence protagonizara la primera película de la saga “Los juegos del hambre”, junto a los actores Liam Hemsworth y Josh Hutcherson. La actriz entonces tenía 21 años y se había ganado la nominación al Oscar en 2021 por “Invierno profundo”.

Durante un coloquio entre actores y actrices que han protagonizado lo más importante de este año, organizado por el portal Variety, Lawrence y Viola Davis hablaron sobre sus proyectos así como sobre su experiencia en la industria del cine. Fue en un momento de la conversación cuando la protagonista de “No miren arriba” compartió que los productores de la saga literaria escrita por Suzanne Collins la exigieron que bajara de peso.

Jennifer Lawrence FOTO: Evan Agostini GTRES

La ganadora del Oscar por “Los juegos del destino” expresó que al protagonizar “Los juegos del hambre” sentía una responsabilidad enorme, sobre todo por el tipo de espectadores a los que estaba enfocada. “Esos libros eran muy exitosos y yo sabía que la audiencia era en su mayoría niños. Recuerdo que la conversación más importante era ‘¿Cuánto peso vas a perder?’”.

Lawrence batalló con productores que la hacían sentir menos y que peleaban constantemente con ella. “Al ser joven, apenas madurando y sin la posibilidad de hacer una dieta, yo no sabía si quería que las niñas que se disfrazaran de Katniss sintieran que no podían hacerlo porque no cumplían con cierto peso”, agregó la actriz.

Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence

En una entrevista para Elle en 2012, Jennifer declaró “Nunca me mataría de hambre para un papel”, argumentando que no deseaba que las niñas desarrollaran desórdenes alimenticios para verse igual que Katniss. “Eso fue algo de lo que estaba muy consciente cuando entrenaba… Trataba de conseguir que mi cuerpo se viera fuerte y en forma, no flaco y desnutrido”.