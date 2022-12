Esther Doña recuerda su Navidad con Santiago Pedraz con nostalgia

Esther Doña ha sido uno de los personajes que más ha dado que hablar este 2022 por su sonada y polémica ruptura con Santiago Pedraz, justo después de anunciar a través de una exclusiva su compromiso. Ahora, después de unos meses, la viuda del marqués de Griñón, ha desvelado algunos detalles de su relación con el juez y ha contado cómo vivieron sus primeras y únicas vacaciones de Navidad el año pasado.

Esther Doña, uno de los fichajes estrella del programa de Sonsoles Ónega, ‘Y ahora Sonsoles’, ha relatado sus mágicas navidades que vivió con el juez y con su familia en Málaga en 2021. “El año pasado fue muy curioso y la verdad es que muy bonito. Santiago y yo llevábamos unos meses saliendo y llegaron las navidades y le pregunté qué iba a hacer y él me respondió «yo contigo». Y le dije bueno conmigo no porque yo voy con mi familia. No conocían a Santiago personalmente, los conocían por teléfono. Me dijo que conmigo y yo le dije que era con mi familia y él me dijo que entonces con mi familia” ha contado con cariño en el espacio donde trabaja. La viuda del marqués de Griñón ha querido recalcar también la buena relación y sintonía que tuvieron Santiago Pedraz y su madre. “La verdad es que fue una conexión tremenda” aseguraba sobre ambos.

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz FOTO: USG GTRES

Pero ya no queda nada de eso y estas navidades van a ser muy diferentes para Esther Doña. Ahora afronta estas fiestas soltera y espera estar así durante mucho tiempo. Y este es uno de los deseos de la viuda del marqués de Griñón al 2023. “Yo le pido a Cúpido que no se fije en mí. Estoy ahora disfrutando de mi momento. Estoy muy bien y por ahora no quiero ningún tipo de relación” declaraba sobre su situación sentimental. Mientras tanto, los deseos del Santiago Pedraz se desconocen y el juez no se ha pronunciado al respecto de lo relatado por su expareja, con quien tenía planes de boda y con la que rompió nada más anunciarse su compromiso.