Las redes se burlan del gazapo de Esther Doña

Durante su programa “Y ahora Sonsoles”, Sonsoles Ónega ha tratado la marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester United, así como los posibles equipos a los que podría ir, entre ellos el Newcastle, Al-Nassrl (liga iraní) o el Sporting de Lisboa. Esther Doña, que habitualmente colabora con el programa, ha revelado que conoce al jugador luso y que estuvo interesado en comprar la casa de Carlos Falcó, en la exclusiva urbanización de La Finca.

«Era cuando él llegó al Madrid. Estaba buscando casa en la que vivir y vino a conocer nuestra casa. Vino varias veces. La verdad es que le encantó y ahí tuvimos como una pequeña relación de amistad. Tengo fotografías con él», ha asegurado. «Todavía no estaba con Georgina. Era cuando él llegaba al Madrid», ha aclarado.

Además. la modelo ha querido compartir una anécdota “maravillosa” con el ex jugador del Real Madrid. «Lo destaco como persona porque a veces hay comentarios de todo tipo hacia él. Me acuerdo que un día yo estaba cenando en el jardín. Estaba tomando una tortilla francesa. De repente, él apareció por detrás y yo no sabía que estaba llegando. Me agarró así de los hombros (dice señalándose a esta parte de su cuerpo) y me dijo «ni se te ocurra levantarte porque la tortilla fría está bien mala«, ha revelado entre risas.

Además ha destacado que ha CR7 le gustaba «muchísimo la casa y los coches que teníamos. Le gustaba todo pero al final no se llegó a un acuerdo pero me pareció encantador».

Contando más anécdotas de las “visitas” de Ronaldo, Doña ha revelado, metiendo la pata por el gazapo, que el futbolista “bebe muchas bebidas esotéricas”, lo que ha provocado la mofa en las redes sociales.

Esther Doña: A él le gustan mucho las bebidas "esotéricas". — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) November 23, 2022