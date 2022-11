Una bronca a gritos, y no un whatsapp, acabó con la relación de Esther Doña y Santiago Pedraz

“Lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía: ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’”, fue la explicación que Esther Doña dio a su inesperada ruptura con el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Una ruptura que se producía horas después de que la revista “¡Hola!” publicara en portada el anuncio del enlace matrimonial de la pareja. “Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí, y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje. Lo único que recibí fue otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano, cuando él no le había contado nada a nadie, entonces no sé, no entiendo nada”, añadió la socialité, entonces.

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz en Madrid. FOTO: USG GTRES

Sin embargo, esta semana la revista “Lecturas” revela los verdaderos motivos de la separación de Doña y Pedraz. Es un testigo directo el que relata lo que ocurrió ese 12 de agosto en Ibiza y que separó a la pareja para siempre. Según esta fuente, la ruptura se produjo después de que Esther Doña la emprendiera a gritos en una fiesta delante de todos los invitados. “Yo soy la marquesa viuda de Griñón y tú, un simple funcionario”, le gritaba Doña a su entonces pareja. Después de lo ocurrido el juez rompió con ella en persona.

Esther Doña FOTO: Jesús Cordero La Razón

La misma fuente afira que los enfados de la marquesa viuda eran frecuentes y que Santiago Pedraz “no le daba la vida que quería. No era suficiente”. Además, relata que Pedraz le pidió a Esther que parara la publicación del anuncio de su boda, pero ella no lo hizo, y revela que cuando se conoció el anuncio del compromiso, ella ya había tenido un “affaire” con otro hombre.

En una entrevista concedida a Sonsoles Ónega, la que fuera mujer de Carlos Falcó habló también de su fatídica ruptura con Santiago Pedraz afirmando que “ese matrimonio hubiera sido absurdo porque éramos personas totalmente distintas. No teníamos muchas cosas en común. Fue un año de relación, no convivíamos, cuando nos veíamos todo era bonito. Este verano ha sido muy intenso y hemos pasado mucho tiempo juntos. Y a veces cuando pasas tanto tiempo juntos es cuando notas las diferencias”.