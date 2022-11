Guerra de socialités: Esther Doña se harta de las críticas y anuncia medidas legales contra la viuda de Camilo José Cela

El nombre de Esther Doña se ha convertido en uno de los más controvertidos para la prensa del corazón. Su ruptura con el juez Pedraz y la polémica que esta ha generado sigue teniendo consecuencias para ella a nivel público.

Esther Doña y Santiago Pedraz FOTO: Instagram

La socialité aseguraba que el detonante de la citada ruptura fue un mensaje de WhatsApp, pero hace tan solo unos días se conocía que habría sido una fuerte discusión la que provocó el fin de su relación. Es por esto, entre otras cosas, por lo que la imagen de Doña se ha visto cuestionada y perjudicada en las últimas semanas, algo por lo que se siente visiblemente molesta.

Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela e íntima amiga de Carlos Falcó, ha sorprendido a la audiencia tras las siguientes declaraciones en el programa ‘Espejo Público’: “Esther Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces”. Además, Castaño ha hecho pública una conversación que mantuvo con el Marqués de Griñón durante un evento celebrado en la capital: “El me dijo que tenía que darle otra oportunidad porque estaba está medicada, pero claro, cometía el error de tomar gin tonic’”, ha deslizado entre otras muchas cosas.

Esther Doña en 'Y ahora Sonsoles' FOTO: Antena 3

Por su parte, Esther Doña ha decidido no quedarse de brazos cruzados ante lo que ella considera injusto. Tal y como asegura la revista ‘Semana’, la socialité está barajando la posibilidad de tomar medidas legales contra ella: “No tengo todavía nada decidido porque ayer fui a la tele y hoy ha sido un día complicado para mí porque he estado muy ocupada, pero es un tema en el que estamos trabajando”, desliza. “No quiero entrar en eso. Solo con los abogados porque creo que es un tema que es lo que requiere. Se están estudiando las acciones legales que se pueden tomar y cuando tengamos algo concreto os lo comunicaremos a todos”, asegura tajante al citado medio.