Todas contra Paloma Cuevas: la sorprendente amistad de Ana Soria y Mercedes Villador, la expareja de Luis Miguel

Desde que salió a la luz un supuesto romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, ambos han estado en el punto de mira mediático, intentando confirmar esta relación. Hace unas semanas, la exmujer de Enrique Ponce lanzaba a través de sus redes sociales un guiño al cantante en el que parecía confirmar ella misma su noviazgo con el mexicano y hacía saltar todas las alarmas.

Ahora se ha descubierto que Ana Soria, la actual pareja del torero, y Mercedes Villador, expareja de Luis Miguel, se llevan muy bien y presumen de amistad en sus perfiles de Instagram, siguiéndose mutuamente y comentándose en las publicaciones, algo que podría interpretarse como otro motivo de confirmación del romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel y una alianza con un enemigo común: la exmujer de Enrique Ponce. Aún así, se desconoce realmente el motivo por el que las dos mujeres han desarrollado una relación de amistad, pero lo cierto es que es, cuanto menos, sorprendente.

Esta amistad ha sido descubierta después de que Mercedes Villador comentase la última fotografía de Ana Soria. En ella, la modelo publicaba en su imagen, piropeándole: “Qué piernas”. Junto a este mensaje, la ex de Luis Miguel añadía unos emojis de caras con ojos de corazón y fuegos, alabando el físico espectacular de la joven almeriense. Aunque no se sabe a ciencia cierta si entre ellas mantienen conversaciones privadas, lo que se ha podido ver públicamente es que entre ellas hay una buena relación, hasta tal punto de comentarse públicamente, sabiendo el efecto que esto tendría en los medios y la prensa del corazón.

Mercedes Villalor no ha dudado en cargar públicamente contra Paloma Cuevas después de que saliese a la luz su supuesto romance con Luis Miguel. “Insinúa que mi relación fueron dos años catastróficos como los de ella. Señora a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %” dijo en una ocasión sobre la empresaria. Esta guerra mediática comenzó cuando se le atribuyó a la exmujer de Enrique Ponce un mensaje sobre Mercedes Villalor y una supuesta alianza que Luis Miguel nunca le entregó durante su relación y, aunque la exmujer de Enrique Ponce negó que fuera ella, la argentina nunca se creyó a la empresaria. “Se te ha caído la careta” sentenció Mercedes Villalor a Cuevas tras lo sucedido.