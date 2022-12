Paloma Cuevas y su firme relación con el Rey Sol, Luis Miguel

Siempre me han gustado las personas discretas y Paloma Cuevas es la representación en vida de lo que se denomina discreción. De su boca jamás ha salido nada que pudiera perjudicar al padre de sus hijas, y eso que motivos no le faltan, pero es una señora y como tal se comporta. Ya había comentado que vive por y para su familia, sus hijas, sus padres y su círculo de amistades más cercano. Su padre es su debilidad, sobre todo porque lleva un tiempo delicado de salud y ella es feliz siendo una hija ejemplar y cuidándole como se merece.

Llega una época que le encanta, porque es la perfecta anfitriona. En su casa nunca falta detalle, y hace sentir a cualquiera que la visite como si estuviera en el mejor hotel del mundo, pero mejor, ya que el cariño que pone en todo se nota, y mucho.

Aunque siempre se echa de menos a los que no están, en su caso, a su hermano (porque no piensen que le dedica ya ningún pensamiento al que fue su marido); las Navidades, sobre todo con sus niñas, hacen que sea una época especial. Y este año lo va a ser aún más, porque en la familia Cuevas están preparando unas veladas muy especiales con el que ya es su pareja oficial, una Nochebuena de lo más familiar y de lo más buena. A ella no le gusta hacer ostentación, ni dar que hablar y le preocupan sobre todo sus hijas, pero es feliz porque ahora sí que la tratan como una reina, y, ¿quién es él? El rey. El Rey Sol mexicano. El famoso cantante Luis Miguel. Algún alma despistada podría decir que cómo se han conocido, si fue el torero quien se lo presentó hace años, ya que es un buen amante de la fiesta nacional, pero no, más bien fue al revés.

Paloma y Luis Miguel se conocen de toda la vida y son amigos desde hace muchos años. Es más, ella fue la que introdujo al torero en el círculo más premium de empresarios mexicanos, del artista y demás parafernalia. Y es verdad que los toreros, sobre todo al otro lado del charco, crean muchas luces y mucho interés, sobre todo si son interesantes y buenos en su arte.

Paloma Cuevas FOTO: KMJ/KMA GTRES

Un nuevo Luis Miguel

Y hay una cosa más, además muy importante, Paloma siempre ha sido el amor de su vida, pero claro, ella tenía sus ojos puestos en el que al final le salió rana, y Luis Miguel ha sido paciente y ha sabido esperar. Que no significa que haya estado esperando cual monje tibetano, que tiene una hija a la que le costó reconocer, y otros dos niños con su exmujer, a los que desgraciadamente no ve. Varios romances sonados, como con la autora del éxito navideño que ahora le canta a Paloma, «All I want for Christmas is you!». Incluso, un breve ligoteo con una compatriota y amiga de Paloma que conocemos muy bien en nuestro país por ser la exmujer del hijo más díscolo de la recordada duquesa de Alba.

Él es un hombre estupendo, y bastante bien ha salido de todas las desgracias con la vida que ha vivido. Si han seguido la serie sobre su vida de la famosa plataforma de ficción, sabrán de qué les hablo. Porque con un padre como el que tenía, el español Luisito Rey, explotador, infiel y que le manipuló hasta límites insospechados para tener el éxito que él nunca tuvo, difícil es no quedar tocado.

Ahora, que los dos están separados, ha llegado la oportunidad, o el destino, como prefieran, de reencontrarse. Él ha cambiado muchísimo gracias a Paloma, está muy tranquilo y feliz. Ha dicho adiós a todas las sustancias que le hacen daño y se está preparando a conciencia porque tiene que dar una serie de conciertos por todo México que sus fans están esperando con auténtica impaciencia y devoción.

El refugio español

¿Y dónde se ven? Pues él tiene casa en la malagueña y privilegiada urbanización de La Zagaleta, que suele alquilar cuando no está, pero es que además viene con mucha frecuencia a Madrid. Es lo que tiene ser dueño de tu propio jet, que no dependes de nada para aparecer donde te plazca y sin límite de tiempo.

El cantante mexicano Luis Miguel FOTO: Chema Moya EFE

Y si dinero le sobra a Luis Miguel, a Paloma es algo que no le tienta, de tan firmes que son sus valores. Porque, siendo como es tan bueno su trato con la revista «¡Hola!», ni un cheque en blanco hará que hable de su relación más preciada. La familia es lo más sagrado para ella, y no quiere hacerle ningún daño ni que tengan nada de qué hablar. Eso sí, algún guiño se ha permitido en sus redes.

Y si necesita el beneplácito del padre de Paloma, Luis Miguel lo tiene fácil para ponerse de rodillas y pedir su mano, ya que el propio Victoriano Valencia le tiene en muy alta estima y piensa que es todo un caballero. Ahora solo queda que la princesa quiera vivir el final feliz de su cuento.

Nuevos «haters» de Paloma en la redes sociales

Después de haber denunciado que le habían usurpado la identidad de su cuenta en Instagram, la que fuera mujer de Enrique Ponce sigue sumando problemas. Y es que cuando pensaba que la cosa se había relajado y que uno de los perfiles que más duros habían sido con ella lo había conseguido cerrar, esta tiene que lidiar ahora con una nueva cuenta. «Volví! Para seguir sacando las caras falsas! @JavierCeriani #PalomasCuevas sigue con @LMXLM, después de tanto escándalo con Mollie, al parecer ella no deja ir a Luis Miguel», escribe esta usuaria que ya cerró la cuenta una vez y ha vuelto a la carga.