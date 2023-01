La crónica de Marta Robles: Los amores y desamores de la Preysler y familia opacan hasta el funeral papal

Lunes

Comenzamos la semana con mucho chino dispuesto a visitarnos, procedente de una China reinfectada de Covid. Las autoridades españolas deciden imponer medidas: pasaporte covid, pruebas… Pero la inquietud, que tiene vida propia, se nos cuela por las rendijas del recuerdo. ¿Volveremos a los tiempos más oscuros de la pandemia? Tranquilícense. Los virólogos aseguran que las variedades de la enfermedad que hay en China ya nos contagiaron a todos por aquí; o lo que es lo mismo: que como no dejaban salir a los chinos a la calle no podían contagiarse, pero que en cuanto la han pisado, están como están… ¿Y nosotros? Ya en el siguiente escalón. ¿Hay algún otro? Según los expertos cuando los chinos se contagien a mogollón como pasó en nuestro caso, la pandemia estará superada...

Martes

Estupefacta. Así me quedo con los testimonios de las aspirantes a azafatas a las que les exigieron que se quedasen en ropa interior. Habrá quien diga que este episodio no tiene nada que ver con que se estuviese reclutando personal para la aerolínea Kuwait Airways; tampoco con que la selección (si es que la realizó esta empresa, que ahora lo niega) fuera turca y que la presunta empresa subcontratada fuera la compañía Miservices Sarl tuviera base en Marruecos, pero… todo esto tiene que ver con la educación y los derechos de las mujeres y en estos países no son los mismos que en Europa. Ya sé, ya sé: hay cerdos en todos lados, independientemente de la religión; pero en el siglo XXI, lo de enseñar los dientes, revisar las cicatrices de las piernas y tratar a las mujeres como si fueran animales (bueno, animales, antes de la ley de bienestar animal, que ahora igual ni a ellos), por mucho que a algunos les parezca políticamente incorrecto, cuadra más con países musulmanes.

Miércoles

Me hago un lío: ya no sé si ayer fue el día en que se dio a conocer la ruptura de Mario e Isabel o el de la reconciliación de su hija Tamara e Íñigo Onieva. El caso es que entre la madre y la hija llevan ya un par de portadas de «Hola»…¡Y las que les quedan! Algunos malvados aseguran que todo el «cuento» del compromiso, infidelidad, ruptura y reconciliación de Tamara e Íñigo (¡con el mejor amigo de por medio!) suena a guión de reality, y que es muy posible que lo tuvieran todo orquestado desde el principio. Sea como fuere, tienen al país entero pendiente de ellos; aunque lo cierto es que Tamara, que quiere ser madre, tiene que ponerse las pilas, porque hasta a las «reinas de corazones» (el nombrecito se las trae), les suena el reloj biológico. En todo caso, a la heredera todavía le queda para ostentar ese título de la baraja. Su madre está en plena forma. Tanto que no solo ha cortado a sus 71 años con su novio, el premio Nobel, sino que dicen que tiene ¡nueva ilusión! Si es que el amor no tiene edad. Sobre todo cuando se tiene relevancia social y posibles, que es el caso de Isabel y también el de Mario. Seguro que en cuanto la revista «Hola» nos comunique quién es esa nueva ilusión de Isabel, él ya tiene otra…

Al amor y desamor del día hay que añadirle una triste pérdida: la del gran Nicolás Redondo, el ejemplo del sindicalista honrado y la persona con vocación de servicio.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa FOTO: G3 GTRES

Jueves

Tras tres días de capilla ardiente por la que pasaron cerca de 160.000 personas para despedir al papa emérito, el Vaticano recibe a miles de fieles en la plaza de San Pedro para el funeral. No hay nada como renunciar y morirse para que se le reconozcan a uno los méritos. A Benedicto XVI le cayeron encima los escándalos de los abusos sexuales cometidos por la iglesia, el Vatileaks, con casos de corrupción dentro de la Santa Sede, la expulsión de un grupo de miembros de vaticano que se declararon homosexuales… Pues tras su muerte no recibe más que elogios e incluso la petición que sea nombrado doctor de la Iglesia y de Santo súbito, para que sea proclamado santo de manera inmediata. En fin, santo, doctor de la Iglesia o lo que le nombren, los que le conocen dicen que fue una gran persona. DEP

Viernes

Mientras mayores y niños abren los regalos de los Reyes Magos, los otros reyes, Felipe y Letizia, presiden la Pascua Militar en el Palacio Real, para cumplir con la tradicional celebración castrense, que se inauguró en el reinado de Carlos III. ¿La anécdota del día? Que la Reina y la ministra Robles han coincidido en el outfit: vestido rojo y abrigo negro. Una imagen muy stendhaliana.