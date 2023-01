Jorge Pérez se retira de la televisión tras su escándalo con Alba Carrillo

Las imágenes del tonteo de Alba Carrillo y Jorge Pérez, en la fiesta de Navidad de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana, siguen trayendo de cabeza al ganador de “Supervivientes”. El ex guardia civil ha decidido, tras guardar silencio durante mes y medio, desaparecer de la televisión y centrarse en su familia, principal afectada por lo ocurrido.

“Estaba previsto que él reapareciera en ‘Fiesta’. De hecho, tenía previsto acudir este fin de semana, pero finalmente, asesorado por sus abogados, en última instancia ha decidido refugiarse en su familia y olvidarse de la televisión y olvidarse de este asunto”, informaron desde el programa en el que trabajaba antes del escándalo.

Jorge Pérez y su esposa, Alicia Peña FOTO: Jorge Pérez Jorge Pérez

“No es una decisión fácil, pero ha seguido el consejo de sus abogados y cuidar y proteger lo que él más quiere, su mujer y sus hijos”, añadió el periodista Saúl Ortiz. Emma García, por su parte, ha revelado que aunque a nivel profesional “me ha fastidiado porque yo quería entrevistarle y tengo ganas de verlo. A nivel personal, le entiendo perfectamente”.

Según ha adelantado Informalia, el marido de Alicia Peña está centrado en la batalla legal que enfrenta con Alba, Marta López y algunos colaboradores de “Sálvame” para defender su honor e intimidad. Marta, por ejemplo, ya ha recibido un burofax por su parte. “Me pide que rectifique que he dicho que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo, yo eso no lo he dicho en mi vida. Lo segundo me imputa un delito... No he mentido nada, si quiere demandar, que demande, que tenga dinero para pagar lo que venga después”, añadió López en el “Deluxe”.

Coqueteo con Cristina Porta

Pero no solo Alba Carrillo coqueteó aquella noche con Jorge Pérez, parece que también Cristina Porta, amiga y defensora del ex guardia civil “ligó” con él aquella noche.

Cristina Porta en una imagen de redes sociales FOTO: Instagram

“¿Has coqueteado con Jorge Pérez la famosa noche de la fiesta de empresa?”, le preguntó María Patiño a la periodista en el “Deluxe” el pasado sábado. Ella respondió que “no”, pero la máquina de Conchita dijo que “miente”. “Porque estaba con él y me hice fotos agarrada a él, ¿eso es coquetear para algunas personas? Pues para mí no lo es”, se defendió Porta.