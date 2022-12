La fiesta de Alba Carrillo que ha enfadado a Mediaset

Alba Carrillo está de actualidad. La colaboradora, desde que se dio a conocer su affaire con Jorge Pérez, se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social. Sus declaraciones sobre su supuesta relación con el exguardia civil han acaparado todas las horas de la prensa del corazón desde hace un mes. Tras el aluvión mediático, la televisiva ha querido tomarse un respiro alejarse del foco mediático.

Alba Carrillo ha molestado a la productora de ‘Sálvame’ por su fiesta navideña después de dejarles plantado en el ‘Mediafest Night Fever’. La colaboradora ha celebrado una reunión con amigos con motivo de las fiestas que se aproximan, a modo desconectarse de toda la polémica y divertirse y no ha sentado nada bien a todos, por haberse excusado de faltar en su puesto de trabajo por estar cansada estar en el ojo del huracán. Según parece, la colaboradora de televisión estaba quería apartarse de la pequeña pantalla durante un tiempo para recuperarse después de convertirse en la protagonista de las tertulias del corazón por su vida sentimental.

Alba Carrillo y Jorge Pérez FOTO: USG GTRES

La televisiva ha querido dejar bien claro su postura frente al conflicto con el siguiente mensaje que ha lanzado a sus seguidores:” Aunque seáis guapas como nosotras, follad como feas. Hay que darlo todo como si fuera el único que vas a pillar en el año”. Alba Carrillo ha querido divertirse y evadirse de lo sucedido con Jorge Pérez y, a pesar de haberse apartado de la televisión, ha querido pasárselo bien con sus amigos.

“El miércoles a última hora de la tarde nos comunica que no quiere cantar ni con WRS ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en Mediafest, que quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse y está recibiendo presiones de su entorno para que deje la televisión” confesó el entorno cercano de Alba Carrillo. Después de todo lo sucedido, y tras la fiesta de la televisiva en su casa, ‘Sálvame’ se haya enfadado más aún con la colaboradora y no entienda su postura frente al trabajo, después de haberles dejados plantados por el ‘Mediaset Night Fever’