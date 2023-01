La romántica luna de miel de María del Monte e Inmaculada Casal en Egipto

María del Monte e Inmaculada Casal son una de las parejas más queridas del panorama nacional desde que la cantante se pronunció sobre su sexualidad y presentó a su pareja en público. Sin duda, la artista se convirtió en la imagen del Orgullo del año pasado y, desde entonces, no ha dudado en presumir de pareja, ahora mujer.

En pasado mes de julio la pareja se casaba en la más estricta intimidad pero no lo celebraba con sus amigos y familiares más cercanos tres meses después. La localización elegida para la ceremonia fue Sevilla. Y casi un año después, el matrimonio, finalmente, ha podido realizar su soñada luna de miel a Egipto. La pareja ha compartido a través de sus respectivas cuentas de Instagram fotografías del viaje de sus vidas.

“Siempre hay puertas por las que pasar. Más grandes , más pequeñas, con más dificultades, con menos…. Lo importante es saber que podemos seguir nuestro camino y que hacemos camino al andar. Nunca olvidar quienes somos, de dónde venimos, a los que queremos a los que nos quieren y por encima de todo, a vivir de verdad y con verdad. Verdad en todo lo que hagamos, podremos equivocarnos pero se lleva todo mejor siendo…Verdad. #amor #verdad #vida de eso va esto.De no engañar ni engañarnos. Habrá cosas que no nos gusten pero si son verdad, no hay otra.Admite tus errores, tus defectos, tus recursos ;intentar mejorar y no creerse perfect@ es fundamental.😘😘#amigos #respeto #libertad ah y viva España que es el mejor país del mundo!! " titulaba Maria del Monte en el carrousel que ha subido de su viaje a Egipto, dejando claro que nuestro país no lo cambia por nada del mundo.

María del Monte e Inmaculada Casal ponían el broche de oro a su relación pasando por el altar después de más de 23 años de relación. En el Pregón del Orgullo de Sevilla, la cantante gritó por primera vez a los cuatro vientos su amor con la periodista y, desde entonces, se han dejado ver en numerosas ocasiones juntas, a pesar de intentar llevar una vida discreta. La primera vez que posaron juntos fue en la gala de los Premios Planeta y acapararon todas las miradas.