María del Monte desvela cuántas relaciones sexuales tiene con su pareja

María del Monte ha sido la última invitada al programa de Xavier Sardà ‘La gran confusión’ en TVE. La artista ha respondido a todas las preguntas que el presentador le ha hecho y ha hablado como nunca sobre su relación y sobre su vida íntima en pareja. El catalán no ha perdido la oportunidad en intentar sacarle sus secretos más íntimos y la cantante no ha dejado indiferente a nadie. “Lleváis 23 años...” le decía Sardá. “Pensando en ella, yo tampoco lo entiendo”, le respondía la folclórica con la ironía que le caracteriza.

“¿Cuántas veces al mes lo hacéis?”, le sorprendió Xavier Sardà. María del Monte, que siempre ha mantenido su vida privada al margen, le respondió saliendo del paso y con pudor: “No es una cuestión de cantidad sino de calidad... Yo entiendo que puede ser una necesidad fisiológica como el hecho de comer, pero todo lleva un envoltorio, que también es necesario... Pero esas cosas no se cuentan, Xavier. No voy a contar de más ni de menos tampoco”.

María del Monte e Inmaculada Casal FOTO: Belen Vargas GTRES

Tras esto, el catalán, como era de esperar, le preguntó sobre cómo había vivido ella su salida del armario en el pregón del orgullo de Sevilla, que, sin duda, fue una de las noticias que más ruido mediático causó durante ese tiempo. “Sobre la sensación que tuve, voy a ser sincera porque yo a ti te camelo. No tuve ninguna sensación en cuanto a mí pero no podía salir de allí diciendo ‘que os vaya bien y os queráis mucho o el amor es libertad’ sin más. Vi una imagen de un matrimonio con su hijo y el novio de este y vi cómo el padre apoyaba a su hijo y me dije ‘¿de verdad hay que defender que las personas puedan quererse?’. Qué barbaridad, qué atrocidad”.

“Me di cuenta de la repercusión cuando un chico joven me paró por la calle para darme las gracias y me confesó que desde lo mío su abuela, que es de otra generación, le acepta y quiere invitar a su novio a merendar. Me conmovió. Mi entorno lo sabía porque siempre hemos hecho nuestra vida normal, pero nunca había sido pregonera”, terminó explicando. María del Monte aseguró que se sintió muy feliz tras su decisión pero lo que más le gustó fue cómo la sociedad reaccionó con su mensaje.

Xavier Sardà tampoco se cortó en preguntarle sobre juguetes sexuales. La artista, tras esto, zanjó de manera muy rápida el asunto: “No los tengo, no me gustan y no los uso”, sentenció.