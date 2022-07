Las confesiones más íntimas de María del Monte: de su fe en Dios a una adopción fallida

Pronto se cumplirá un mes desde que una decidida María del Monte confesaba públicamente su orientación sexual durante el discurso que ofreció en el pregón del Orgullo LGTBI de Sevilla. Allí reconoció ser una más entre todos los allí presentes, y aprovechó para darle su lugar a la que es su pareja desde hace más de dos décadas, Inmaculada Casal.

María del Monte habla abiertamente de su sexualidad en el pregón del las fiestas del Orgullo en Sevilla FOTO: Gtres

Después de la resaca emocional que provocaron sus palabras, la artista ha concedido recientemente una entrevista para la revista ‘Vanity Fair’ en la que ha hecho algunas confesiones nunca antes contadas: “Estuve a punto de adoptar, pero al final no pudo ser. Y si la vida te dice que algo no puede ser, hay que escucharla. Me encantan los niños. A mis sobrinos los quiero con locura”, ha comenzado diciendo para el citado medio.

Además, como buena creyente, ha asegurado que la manera en la que ama y a quién ama es algo que no ha condicionado sus pensamientos al respecto: “Si Dios es amor”, ¿cómo va a castigar por amar? El que murió en la cruz dijo que nos amáramos los unos a los otros como él nos había amado. Mi fe y mi manera de amar no son incompatibles, al contrario. Y la mayor parte de la gente que es creyente en España, o al menos en Andalucía, lo vive así”. Unas declaraciones sinceras, a corazón abierto, que no han pasado desapercibidas para el gran público.

La cantante María del Monte

María del Monte ha querido aclarar los motivos por los que nunca ha querido manifestar públicamente quién es y a quién ama: “Yo no he tenido miedo por perder público. El querer no tiene condiciones y yo nunca he luchado por ser una artista admirada, pero sí he luchado por ser una persona querida”. Una lucha que ha surtido efecto, ya que la andaluza es una de las artistas más queridas de nuestro país.