María del Monte ha dado el ‘sí, quiero’ con Inmaculada Casal en Sevilla. Hoy, la pareja está celebrando su enlace matrimonial en un hotel céntrico de la ciudad andaluza rodeada de su familia y círculo más cercano, aunque hay algunas notables ausencias como la de su sobrino Antonio Tejado.

La artista, desde que salió del armario en el Pregón del Orgullo de Sevilla este año, ha decidido no ocultar más su vida privada y su sexualidad. Desde que María del Monte hizo pública su relación sentimental con la periodista Inmaculada Casal, no ha tenido ningún inconveniente en hablar de su relación y de sus intimidades, a pesar de seguir intentando marcar bien la línea entre su vida pública y la privacidad de la pareja. Según dijo la artista, no ocultó nunca su vida sentimental pero si que intento proteger a su pareja de los medios y del foco mediático lo máximo posible.

María del Monte posa junto con Inmaculada Casal en los Premios Planeta FOTO: Instagram

La noticia de su boda ha salido a la luz en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco y algunos colaboradores, como Luis Rollán, han apuntado que la pareja se casó en julio, hace unos meses, pero que ahora están celebrando el enlace matrimonial. Dos semanas después del pregón, María del Monte se casó con Inmaculada Casal y, ahora, se han reunido con los más íntimos para hacer la celebración oficial que, a pesar del secretismo que han querido llevar, inevitablemente ha salido a la luz la feliz noticia.

La última aparición pública de la pareja fue la semana pasada durante la entrega de Premio Planeta. La artista y la periodista fueron invitadas a la gala y, por primera vez, posaron juntas en un photocall. Además, la cantante, muy emocionada, subió a su cuenta de Instagram una foto cenando con Inmaculada Casal, esperando con gran ilusión y nervios el anuncio del ganador literato.

Desde que María del Monte gritó a los cuatro vientos su amor por Inmaculada Casal, la artista se ha convertido en un icono gay. Sin duda, las palabras de la cantante durante el pregón de Sevilla sirvieron como ejemplo para que muchísimas personas se sintieran identificadas con ella y diesen el paso de salir del armario.