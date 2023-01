Maribel Sanz se recupera de un grave problema de salud: “No podía ni ir al baño sola”

El año 2022 ha supuesto todo un suplicio para Maribel Sanz, debido a un problema de cadera y los nervios pinzadlos en la espalda. Afortunadamente, pudo superar el problema y ahora ha regresado a su trabajo como secretaria de dirección en una multinacional. La ex mujer del cantante Sergio Dalma lleva diez años casada con Ángel, un bombero que le ha devuelto la felicidad perdida. Es madre de dos hijos y aspira a regresar algún día al medio televisivo, que tantas satisfacciones le dio en el pasado.

“Estoy muy contenta en mi trabajo actual pero reconozco que mi mundo, desde los catorce años, es el de la tele, y me encantaría volver a la pequeña pantalla. En ese hábitat me siento muy feliz. Pero ya sabes cómo es la televisión, a veces estas arriba, otras abajo, o no estás. Pero hay otra vida después de la tele y tienes que seguir adelante.”

Hablamos de sus problemas de salud y me dice que “me he pasado tres meses totalmente inválida, hasta tal punto de que no podía ni ir al baño sola, me tenían que ayudar para todo, iba de la cama al sofá y viceversa. Y sufría unos dolores horribles. Es que el problema me vino de golpe. Nunca había tenido ese tipo de dificultades. Fue un deterioro de años y la crisis fue brutal, estoy con tratamiento paliativo en las lumbares, es muy jorobado. He perdido calidad de vida”.

Añade que “me han quedado secuelas, ya no puedo correr en mi vida, y ese era mi deporte favorito y diario, pero sigo escalando, monto en bici, pero hay días que estoy mejor y otros que debo tomar medicinas para evitar los dolores. Y no queda más remedio que tirar para adelante… Gracias a Dios ni sufro una enfermedad terminal ni necesito una silla de ruedas.”

Su mayor apoyo lo encuentra en su marido y sus dos hijos: “Adrián ha cumplido 31 y Sergi 26. Los dos están muy alejados de los medios de comunicación, tienen vidas muy discretas, y son súper felices. Mi vida personal es para mi, es que hasta mi marido Ángel permanece al margen, los tres han optado por el anonimato.”

- ¿Mantiene algún tipo de relación con su ex marido, Sergio Dalma?

- No tenemos el menor contacto. Nuestro hijo Sergi si se ve con su padre…

- Ha cumplido cincuenta espléndidos años.

- Me cuido mucho, sigo una dieta equilibrada, ando, hago deporte… llevo una vida muy normal.