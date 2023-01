Fani Carbajo, de “La Isla de las Tentaciones”, confirma su reconciliación con Christofer: “Al pobre le tengo mareado”

Fani Carbajo y Christofer Guzmán anunciaron su ruptura el pasado mes de octubre. Pasado un tiempo la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad, la enésima, tras emitirse un vídeo en “Fiesta” en el que se les podía ver besándose en una discoteca. “Cuando lo dejé con Christofer me di cuenta de que él es mi familia. Me ha demostrado que tiene amor conmigo, no quería tirar eso a la basura”, confesaba a Emma García, y añadía: “Mis amigas me han ayudado a valorar cosas que yo no veía en mi día a día”.

En los últimos meses, la ex superviviente se ha repuesta del bajón que le supuso estar sola, de sus problemas laborales y del abandono de sus planes de ser madre y ha apostado por recuperar su matrimonio: “Espero que sea la definitiva, porque al pobre le tengo mareado”, ha reconocido.

“Antes de casarnos no le dije que tuviera que cambiar como tal, pero sí le dije que tenía que estar en las buenas y también en las malas... y eso es algo que no...”, decía Fani en su canal de mtmad. “Cuando me casé, me veía haciéndome viejita con él, y él también. No planeamos esto. No nos casamos para separarnos a los cuatro meses”, añadía.

Ante esta nueva etapa, Fani asegura que le resultaba difícil estar sin su marido: “Nos tenemos que seguir viendo por el local, por mi hijo... no quiero dejar de hablarle porque igual ahí sí que se enfrían las cosas y no hay vuelta atrás, pero sí se me hace raro estar con él por trabajo y luego subir a casa y estar sola mientras él se va a casa de su madre”,