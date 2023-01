Fabiola Martínez desvela cómo se encuentra en estos momentos Joana Sanz, mujer de Dani Alves: “Está muy mal”

Fabiola Martínez se ha pronunciado sobre cómo se encuentra en estos momentos Joana Sanz, mujer de Dani Alves, después de haber ingresado en prisión tras ser acusado presuntamente de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton en Barcelona el pasado 30 de diciembre. La exmujer de Bertín Osborne comparte amistades con la modelo por haber trabajado durante muchos años en el mundo de la moda y está al tanto cómo está viviendo estos días la canaria.

“Está muy mal” ha asegurado Fabiola Martín sobre Joana Sanz. “Tenemos amigas en común, y es cierto que cuando te llega algo así, ella encima es una chica bastante joven, tengo entendido que no tiene hermanos, que su madre acaba de fallecer, pues tiene que ser bastante duro. A través de amigas en común sí que me he informado y me he querido interesar por su situación y lo está pasando muy mal como es lógico” confesaba a los medios la exmujer de Bertín sobre la modelo y la situación que está viviendo en estos momentos.

Dani Alves y Joana Sanz

Joana Sanz está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. El mundo se le ha derrumbado, primero por la reciente muerte de su madre y después, por la presunta acusación de agresión sexual y la detención de Dani Alves. La modelo, al principio, salió en defensa del futbolista, pero después de entrar en prisión, se ha mantenido al margen e incluso ha ocultado las imágenes que tenía en su ‘Instagram’ de ambos. “Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es (…) He visto cómo mujeres se acercan a intentar algo con mi marido en mi cara” dijo la canaria en televisión después de que saliese la noticia.

La pareja dio el ‘sí quiero’ en 2017 en Formentera y siempre han demostrado tener una relación idílica. Ahora, el futbolista se encuentra en prisión desde hace unos días y ha sido despedido del club de fútbol en el que jugaba. Mientras tanto, la modelo está intentando digerir todo lo sucedido, apoyándose en sus familiares y amigos más cercanos, asimilando su nueva situación familiar y sentimental.