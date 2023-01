El mensaje de Risto Mejide a Dani Martínez tras abandonar ‘Got Talent’: “Nadie es imprescindible”

Dani Martínez ha comunicado que deja ‘Got Talent’ después de haber estado durante 4 temporadas de jurado. Él mismo era el encargado de anunciar su partida a través de un mensaje en sus redes sociales, sorprendiendo a todos los fans del programa con su decisión. Las reacciones no se han hecho esperar y Risto Mejide, compañero del cómico como jurado en el espacio, le ha dedicado unas palabras en su cuenta de ‘Instagram’.

“Nadie es imprescindible. Ya lo sé. Pero este tiempo es irremplazable. Gracias Dani Martínez por estas cuatro temporadas de risas, de confidencias, de apoyo y de ingenio. A tu lado ha sido todo siempre mucho más fácil. Saber que vendría una réplica divertida desde la otra punta de la mesa me ha hecho mejor en mi trabajo. Y tener como vecino de camerino me ha hecho además muchísimo más feliz. Por eso y porque, aunque me fastidie, en el fondo sé que estás haciendo lo correcto, mi querido hermano pequeño, para mí es un sí” escribía Risto Mejide en un story junto a una foto de ellos dos.

Story de Risto Mejide FOTO: @ristomejide Instagram

El publicista está muy triste por la noticia y, aunque se alegra y apoya a Dani Martínez en su decisión, no puede evitar sentir mucha pena por no volver a compartir la mesa de jurado de ‘Got Talent’ junto al cómico. Los dos, a lo largo de los años, han forjado una bonita amistad que ha traspasado la televisión e incluso han llegado a irse de vacaciones juntos en alguna que otra ocasión. Ahora, Dani Martínez se centra en otra nueva etapa profesional y deja el concurso de talentos que tantos momentos emocionantes y divertidos le ha brindado para dedicarse de lleno en su programa de Movistar, ‘Martínez y hermanos’.

Así comunicaba Dani Martínez que abandonaba ‘Got Talent’ a través de su cuenta de ‘Instagram’: “Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado del programa. He vivido cuatro apasionantes temporadas en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en ‘Got Talent’ había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas 4 temporadas”. Edurne, Paula Echevarría o Ángel Martín han sido algunas de las caras conocidas que han comentado el post apoyando su decisión y deseándole suerte en su nueva etapa profesional.