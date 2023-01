Ana Obregón, implacable contra Risto Mejide: “No es divertido enterrar a un hijo”

El año 2023 no ha empezado para Risto Mejide de la mejor manera. Ya no solo por la fractura que ha sufrido en uno de sus dedos y por la que necesitará pasar por quirófano, sino porque se ha echado encima a buena parte de la opinión pública a consecuencia de un desafortunado comentario mientras presentaba las Campanadas. El jurado de “Got Talent” ironizó sobre los anuncios de “un embarazo o la muerte de un ser querido” para ganar audiencia, y muchos entendieron que sus palabras iban dirigidas a sus rivales esa noche, Cristina Pedroche y Ana Obregón.

Estaba previsto que la primera anunciara su embarazo durante las Campanadas, y desde que su hijo Álex murió, Obregón siempre le dedica unas palabras en Nochevieja. No son pocos los que han cargado contra Risto Mejide por sus palabras, y ahora ha sido la propia actriz y bióloga quien, a través de sus redes sociales, se ha defendido y ha cargado contra él. “En este vida no todo vale. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho”, comienza lamentando Ana.

La presentadora le ha recordado su dilatada carrera en televisión y los elevados índices de audiencia que siempre cosechó en las Campanadas, incluso antes de que su hijo perdiera la vida. “Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es, Risto. Y no te lo deseo ni a ti, ni a nadie. Ante tu falta de información, te refresco la memoria: durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España”, apunta, reiterándose en el caso de Cristina Pedroche: “Ella también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito”.

Además, Ana Obregón ha lanzado un duro ataque a Risto Mejide y le ha recordado que sus Campanadas han sido “las menos vistas de la historia de Telecinco”, y agradece todas las muestras de cariño recibidas en las últimas horas.

“Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco. Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche, la enhorabuena por ser mamá, que es lo más bonito de esta vida. Y, por supuesto, al futuro papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus Campanadas. Y muchas gracias a Alba Carrillo, Frank Cuesta y a todos los que los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo”.