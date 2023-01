MBFW Madrid cumple 77 ediciones como baluarte de la moda española

Un total de 40 diseñadores configuran el programa de desfiles de la edición número 77 de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela más importante de nuestro país, en cuya puesta en escena participa un equipo de más de 200 profesionales (peluquería, maquillaje, modelos, planchadoras, vestidoras… además del staff de la organización). Todo un gran evento que se ha consolidado a lo largo de 39 años como uno de los principales mecenas de la industria de la Moda en España, y que se celebrará del 15 al 19 de febrero, organizado por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

MBFWMadrid comenzará el miércoles 15 de febrero con su tradicional jornada dedicada en exclusiva a los desfiles del programa OFF, que se presentarán en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid. Un día después, el jueves 16, la pasarela dará inicio en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID al programa de desfiles de los diseñadores consagrados que se sucederán, hasta el sábado 18, dando paso el domingo 19 a la que se ha convertido en la jornada dedicada a los diseñadores emergentes bajo el paraguas de Allianz EGO.

Diseñadores consagrados

Abrirá el calendario de diseñadores consagrados el jueves a las 11h Ágatha Ruiz de la Prada, continuará Andres Sarda (12.30h) y Jorge Vázquez (14h). Retomará la jornada a las 16h la canaria Paloma Suárez, luego será Pablo Erroz quien presentará su colección genderless a las 17.30h, seguido de Encinar (que debuta en IFEMA MADRID), y cerrará el primer día de desfiles como en la anterior edición Pedro del Hierro (20.30h).

MADRID, 15/09/2022.- Tres modelos desfilan con una creaciones del diseñador Pedro del Hierro, durante la primera jornada de la 76ª edición de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid. EFE/J.J.Guillén FOTO: J.J.Guillén EFE

Del mismo modo, el viernes será la firma Otrura la encargada de abrir la pasarela a las 11h seguida de la valenciana Isabel Sanchís (12.30h). A las 14h Hannibal Laguna presentará su nueva colección y a las 16h llegará el turno para Roberto Torretta. Por su parte, Duarte será el protagonista del slot de las 17.30h y la catalana Teresa Helbig deleitará al público a las 19h. Asimismo, esta jornada tendrá un cierre especial a cargo de L’Oréal Paris con ‘Desfila tu valía’.

Una modelo desfila con las creaciones de la firma Roberto Torretta durante la 75 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/J.J.Guillen FOTO: J.J.Guillen EFE

Y como broche de oro del calendario de primeras espadas de esta edición comenzará la jornada del sábado Odette Álvarez (11h) -que debutará como consagrada-, seguida por Garcia Madrid (12.30h) -quien vuelve después de varias ediciones en el programa OFF-, Fely Campo (13.30h) y la reincorporada a MBFWMadrid Maya Hansen (14.30h). La jornada de tarde la iniciará Custo Barcelona (16h), a las 17.30h Claro Couture tomará la pasarela, y a las 19.30h será el momento para Lola Casademunt by Maite. A las 20h clausurará la pasarela ‘Morocco, Kingdom of Light’, un desfile doble de los dos diseñadores marroquíes más internacionales y de gran popularidad en la industria de la moda: Maison ARTC y Albert Oiknine.

Domingo 19

Un total de 9 promesas emergentes en esta industria mostrarán sus colecciones durante la pasarela Allianz EGO el domingo: Adrià Egea, Aitor Goicoechea, Alejandre, Charlie Suits, Fátima Miñana, Guillermo Décimo, Sabela Juncal, 93 Sierra/Crossed y Reparto (Premio Allianz EGO Confidence in Fashion de MBFWMadrid Septiembre22).

Programa OFF

El día 15 de febrero se desarrollará la primera jornada dedicada íntegramente a los diseñadores que conforman el programa OFF de MBFWMadrid en diversas localizaciones de Madrid. Este calendario estará formado por María Lafuente, Viriato, Ángel Schlesser, Rafael Urquízar, Pertegaz, Pilar Dalbat, Eduardo Navarrete, Roberto Verino y Félix Ramiro. Previamente, el día 14 a las 19.30h en la Real Fábrica de Tapices, ESNE, Universidad de Diseño y Tecnología, presentará Paranoia, colección en la que intervendrán 38 jóvenes diseñadores en ESNE.