MBFW Madrid reconoce y premia la moda emergente más innovadora y diversa de España

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cerró sus puertas, coronando a Redondo Brand, pero esto no quiere decir que la moda acabará el sábado. Las puertas de IFEMA se abrieron para recibir al diseño más emergente de España. Mercedes-Benz Fashion Talents acogió a nueve marcas con el objetivo de poner el foco en el talento joven. Este sector de la industria, fue de curiosidad cuando acudió la Reina Letizia después de 12 años. Doña Letizia se interesó por cómo los jóvenes están conquistado mediante la inclusión y la sostenibilidad, además de cambiar el concepto del diseño estático.

Alejandre, Compte, Emeerree, Georgiela Studio, Guillermo Décimo, Juan VG, Nimph, Reparto Studio y Rubearth son las firmas que han optado por el premio de Mercedes-Benz Fashion Talent. El ganador de la 19º edición de Mercedes-Benz Fashion Talent fue Rubearth. Fue una gran sorpresa, debido a que ganó anteriormente el mismo premio y la primera edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion. La Razón Lifestyle hemos hablado con él en backstage y nos contó que “no me creó que haya ganado otra vez. Sé que he conseguido el premio, porque lo tengo en la mano”, y añadió que “seguiré trabajando en mi marca, aunque después de conseguir este premio, ahora no me imagino que será lo siguiente”.

Rubearth

Imagen del desfile de Rubearth en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week M

Rubeath es veterano en la pasarela de IFEMA. El diseñador ganó Mercedes-Benz Fashion Talent y el premio Allianz Ego Confidence in Fashion en su primera edición de septiembre 2021. Para esta ocasión, Rubeath presentó una colección que sirve como guía para viajar por los paisajes exóticos de América Latina. Sin perder la esencia, devolvió el color y combinación de los tejidos.

Guillermo Décimo

Imagen del desfile de Guillermo Décimo para Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

Al compás de la música clásica de un vals, Guillermo Décimo trasladó a todo el público a un cuento de princesas y príncipes pero del siglo XXI. The Sleeping Dreamer es el título de la colección, que aparte de querer conquistar el premio, quiso hacer una representación de los códigos estéticos y de belleza conceptuales. Un total de 18 looks, donde destacaron los vestidos de gala y por supuesto, los increíbles tocados.

Compte

Imagen del desfile de Compte en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

Alejandre

Si ya es complicado por los nervios y la emoción, presentar tus diseños al jurado de Mercedes-Benz Fashion Talents, imagínate si es tu primera colección. Compte mostró bajo el título de “Life is not a fairy tale”, una propuesta inspirada en la oscuridad de los cuentos infantiles. Utilizando una gama cromática sencilla, pero muy elegante, viste a la mujer con mucha fuerza. ¿Cuál fue el elemento clave? Los lazos y el volumen con mucha vida.

Imagen del desfile de Alejandre en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

Recrear el movimiento y estructura corporal de la mujer, no es tan fácil como parece. Eso sí, si eres Sandra Peñaranda, diseñadora de Alejandre, parece que todo es muy sencillo. Después de vestir a celebrities como Dua Lipa o Bad Gyal, subió a la pasarela sus diseños en la silueta femenina. Mediante la incorporación de texturas y colores como el rosa pastel o el blanco, comunicó la sensualidad y el empoderamiento de la mujer. Tanto el encaje, la seda o las puntillas han sido los factores que permitieron a la diseñadora deslumbrar.

Juan VG

Imagen del desfile de Juan VG en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

El discurso de las nuevas firmas españolas está centrado en la sostenibilidad y la ruptura de géneros. Juan VG, presentó una colección para demostrar cómo hacer una moda responsable y ética. Todos los diseños han sido elaborados a través del upcycling y de manera local. El accesorio que es tendencia y el diseñador apostó fue el bucket hat. Al igual que en otras apuestas de esta edición, la comodidad también fue fundamental.

Emeerree

Imagen del desfile Emeerree en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

El fashion film es una herramienta de moda muy útil para alcanzar a mayor público, pero parece ser que se quedó antiguo. Emeerree aprovechó el impacto visual, para sacar el primer diseño de manera interactiva e inusual. The Hounds, así se llamó la colección, captó al público desde el primer momento. La base de la línea fue el estampado militar o de camuflaje. Un print que teníamos olvidado, pero va siendo hora de ir buscando prendas con este acabado.

Nimph

Imagen desfile de Nimph en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

Para el público que no conoce la firma, Nimph es un proyecto de moda upcycling y sin género de Barcelona. Para optar, al premio de Mercedes-Benz Fashion Talents presentó una colección bajo el título “The Descent”. La diseñadora, primeriza en la pasarela, mostró un cuento repleto de fantasía y utópico en el que vivimos. Mediante juego de contrastes, la firma narra los misterios que pueden encontrar sus personajes. El 70% de los tejidos usados en la colección son recuperados de descartes.

Reparto

Imagen del desfile de Reparto en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

Uno de los desfiles más esperados en Mercedes-Benz Fashion Talent era de Reparto. Su colección, con el nombre de Spoiler, fue impactante y muy atrevida, en otras palabras, en su esencia pura. Mediante el drapeado y el reciclaje de aluminio para crear lentejuelas, los dos diseñadores marcaron un antes y después en la última jornada. No podemos dejar pasar, la inclusión del piercings en las zapatillas o en las prendas. ¡Sin palabras!

Georgiela Studio

Imagen del desfile de Georgiela Studio en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

El último desfile de Mercedes-Benz Fashion Talent fue el de Georgiela Studio. Todos los diseños estaban enfocados en la figura de la mujer, y en cómo el arte se apodera de los tejidos de forma sutil. Si te decantas más por una moda vanguardista y minimalista, solamente tienes que ver las imágenes de la colección de Georgiela Studio, para dejarte llevar.

Vanda Janda

Imagen de Vanda Janda en Mercedes-Benz Fashion Talent. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week

El broche final estuvo protagonizado por Vanda Janda. La diseñadora de Praga, aterrizó en Madrid para presentar su moda al público español. La inspiración de todos sus diseños está basado en la fuerza y el empoderamiento de su madre y abuela. De esos dos espíritus, salieron diseños ambientados en los sesenta y en el toque elegante.

García Madrid OFF

La última edición no podía faltar un fashion film, y más de una marca icónica en la industria de España: García Madrid. En el vídeo podemos ver cómo serán las prendas para el próximo otoño/invierno. Manuel García, director creativo de García Madrid, nos propone el color y el optimismo, para dejar atrás el negro o la oscuridad. Aunque la firma, dio un giro de 360º en la gama cromática, el concepto de sastrería sigue estando presentado y muy firme.

María LaFuente OFF

Una modelo luce una creación de "María La Fuente" en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

María LaFuente no faltó a la cita de la moda. La diseñadora ha elaborado unos diseños repletos de volúmenes. Al igual que en otras ocasiones, unificó el arte, la cultura e innovación, junto a la base de ella: la moda emergente en una firma que lleva años en la industria. Como en otras ocasiones, apostó por un hombre libre y una mujer elegante y segura.