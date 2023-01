Geraldine Larrosa, “viuda” de Carlos Marín, se defiende de su familia: “Hay un seguro que cubre todas las deudas”

Se ha cumplido un año del fallecimiento de Carlos Marín , uno de los componentes de “Il Divo”, y el enfrentamiento entre su “viuda”, Geraldine Larrosa, y la madre y la hermana del cantante, no cesa. La culpa de todo la tiene el piso que Carlos dejó a Geraldine y que la otra parte considera que la artista debe pagar la hipoteca. Aunque la artista asegura que “hay un seguro que se hace cargo de ella”.

-¿Qué recuerda de Carlos?

Hace un año de su muerte y todavía estoy viviendo el duelo por su prematuro adiós. Tengo una tristeza muy grande, porque fue el hombre más importante de mi vida, mi gran amor. Es muy duro pensar que nunca volveré a verle. Pero todo lo que está ocurriendo con su madre y su hermana no me deja llevar mi duelo con tranquilidad. Ese enfrentamiento, sobre todo con la hermana, que tiene a su madre envenenada contra mi, no tiene razón de ser. Hay un testamento en el que queda muy claro que el piso es mío.

-Pero la madre afirma que tiene que pagar usted lo que queda de hipoteca...

Existe un seguro que se ocupa de eso. Carlos me dijo que el piso era para mí y que no me lo podía quitar nadie.

¿Por el bien de todos, no es factible llegar a un acuerdo?

Eso sería lo lógico, pero la hermana me echó de la empresa que habíamos creado Carlos y yo nada más morir su hermano. Estaba contratada como secretaria con un sueldo fijo al mes. Esa mujer siempre tuvo envidia desde pequeña de los logros de Carlos y nuestra vida en común. Figúrese, ha llegado a decirme que nos quiere ver a mi hija y a mi viviendo debajo de un puente. Es vergonzoso. Yo intento hacer mi vida sin insultar ni molestar a nadie… Lo de esa señora es humillar por humillar. El tema está en manos de los abogados, y les recuerdo a la madre y a la hermana que hay un seguro que cubre todas las deudas de Carlos, incluido lo que queda de hipoteca. Entonces, por qué se empeñan en decir que debo pagarla yo. No lo comprendo.

¿Por qué se rompió su matrimonio con Carlos?

El día de la separación nos despedimos llorando, porque nos queríamos mucho, pero Carlos necesitaba volar en solitario en los inicios de “Il divo” y decidimos tomar caminos separados.

Y usted fue madre de una niña con otro hombre...

Pero rompí con él, y con el paso del tiempo, Carlos quiso darle sus apellidos a mi hija. Teníamos pensado casarnos de nuevo y envejecer juntos, y su muerte impidió conseguir ese sueño.