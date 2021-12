Los planes truncados de Carlos Marín: iba a sacar un disco con su ex Geraldine Larrosa

«Se ha ido mi gran amor, 30 años he estado con él», con estas palabras despedía Geraldine Larrosa a Carlos Marín, el cantante del grupo IlDivo, fallecido el pasado 19 de diciembre en un hospital de la ciudad de Manchester. La cantante despedía junto a su hermana, Rosa, y el resto de la familia de Carlos, al que ha sido el amor de su vida. «Habíamos sobrevivido a la pandemia y la pandemia me lo ha quitado». Tras divorciarse, la pareja se había reconciliado hacía dos años, un tiempo que ambos aprovecharon para pasar el confinamiento del Covid juntos, viviendo en una casa en el campo como una familia junto a Scarlett, la hija de la cantante. La relación entre Carlos y Geraldine nunca llegó a romperse, la buena sintonía entre ambos siempre fue un hecho incluso después de divorciarse, hasta el punto de que Carlos era el padrino de su única hija. La muerte ha supuesto un duro golpe para ambas. Según Geraldine cuando la pequeña se enteró de su muerte «lo primero que hizo fue enviarle un mensaje por whatsapp, escribió: «Por favor, contéstame». Nunca lo hizo.

Una despedida telefónica

Las últimas horas en la vida del cantante fueron dramáticas. Carlos quiso despedirse de Geraldine con una llamada, antes de intubarle. «Me decía lo mucho que me quería y que me cuidaría allá donde fuera. Yo le daba ánimos diciéndole que iba a salir adelante, pero sabía que la situación era muy complicada».

Geraldine Larrosa en el tanatorio de San Isidro donde se ha instalado la capilla ardiente de Carlos Marín FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

La despedida del cantante madrileño no ha sido fácil por las circunstancias del Covid y la sexta ola que vive el país. Los largos trámites burocráticos para la repatriación del cuerpo provocaron que el velatorio tuviera que esperar hasta ayer lunes. La familia estableció un turno de visitas para que sus «fans» pudieran despedirse de él. Desde primera hora de la mañana, una persona de seguridad llegada desde Reino Unido coordinaba las labores de acceso al Tanatorio de San Isidro para que todo fuera según el expreso deseo de la familia. Sus compañeros de Il Divo, URs Bühler, David Miller, y Sebastien Izambard, así como el productor del grupo, Simon Cowell se han mostrado devastados en la despedida a Carlos a través de sus redes sociales. Los integrantes del cuarteto no pudieron desplazarse a Madrid para despedirse de su compañero.

Para ellos Carlos era un hermano mayor, con él compartieron escenario desde que en 2004 arrancasen su carrera. Geraldine disculpaba su ausencia. «No han podido venir, con la situación que vivimos del Covid tenían miedo de que cerraran el espacio aéreo, pero han estado pendientes en todo momento». La pandemia se ha llevado la vida del barítono y con él ha truncado uno de los proyectos musicales que más ilusión le hacía: «íbamos a sacar un disco juntos», recordaba Geraldine.